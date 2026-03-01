De futuro abogado a la revelación musical del chelo, Gregorio Nieto en Alicante: "Es volver a mi casa musical"

El violonchelista venezolano Gregorio Nieto ha aterrizado en el ADDA de Alicante rodeado de una gran expectación. Tras un viaje accidentado desde Nueva York debido a una tormenta de nieve que paralizó la ciudad, el músico llegó apenas unas horas antes de su primer ensayo en el auditorio.

Y a pesar de eso, lo primero que cuenta a EL ESPAÑOL es que "aquí estamos con mucha emoción". Su presencia coincide con el lanzamiento oficial de su nuevo disco grabado en Londres con la London Symphony Orchestra, bajo la dirección de Josep Vicent.

Sobre su relación con el director de Altea, Nieto destaca una conexión inmediata: "Tenemos muchísima afinidad. Creo que los dos somos muy apasionados y hay como un sobrevoltaje allí, una sobrecarga cuando nos juntamos". El resultado es un material que, según el músico, refleja la "grandeza" de la orquesta británica.

Eso es lo que pudo sentir también el público de Alicante al escuchar a Nieto interpretando el Concierto número 1 de Camille Saint-Saëns, esta vez con la orquesta ADDA Simfònica. Una experiencia que nada más terminar, esperó que solo fuera la primera de otras por venir.

Esta obra marcó un antes y un después en la vida de este intérprete considerado la revelación del violonchelo en la nueva generación hispanoamericana. "Con este concierto tomé la decisión de que quería dedicarme de lleno a la música clásica. Yo estudiaba música, pero no sabía que iba a ser para siempre. De hecho, yo quería ser abogado", confiesa.

Su destino cambió al tocar para su mentor, el maestro José Antonio Abreu, fundador del Sistema Nacional de Orquestas de Venezuela. "Su reacción fue muy alentadora, se sorprendió, se conmovió e inmediatamente comenzó a planificar mi debut con la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar", recuerda el artista.

Nieto porta para esta ocasión una joya de la lutería italiana de 1700. Para él, tocar estos instrumentos es la "consumación de la combinación perfecta entre el músico y el instrumento". Eso sí, puntualiza que no hacen milagros: "Tienes que tener muchísima disciplina, tienes que reunir muchos requisitos para merecerlo".

Gregorio Nieto durante el concierto del viernes en el ADDA dirigido por Josep Vicent. Warren Ganser

El músico no olvida sus raíces y el papel fundamental de lo que se conoce como El Sistema en su formación. Así lo define como "un tesoro nacional que es muy difícil de destruir" a pesar de todas las crisis políticas del país. Y ahí valora la labor de figuras como Gustavo Dudamel para mantener viva la esencia de Abreu.

Tras más de una década sin tocar en su país, ya que su última vez fue en 2014 en la sala Simón Bolívar, Nieto anuncia con ilusión su próximo regreso. "Ya estoy en conversaciones para regresar y hacer mis conciertos en Venezuela. Es reencontrarme con mi casa musical", afirma emocionado.

Su objetivo al volver es claro: compartir su éxito internacional con quienes están empezando. "Me gustaría compartir un poco de mi experiencia con las nuevas generaciones en mi país, retribuirles un poco de todo lo que a mí me dieron, que fue prácticamente todo", concluye el violonchelista.