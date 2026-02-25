Maror Festival 2026: una edición emotiva llena de revelaciones como Carlos Ares o Sanguijuelas del Guadiana

Maror Festival celebrará los días 26 y 27 de junio su tercera edición en la Playa de la Antoneta de La Vila Joiosa, consolidándose como uno de los eventos musicales más singulares de la Costa Blanca. Según la organización, en este 2026 tendrá lugar la edición más especial, única e irrepetible de su historia.

El cartel reunirá a La Fúmiga, M-Clan, Carlos Ares, Sanguijuelas del Guadiana, El Diluvi, Romàntic Dimoni, Esther, Cactus, Naina, Plan B Dj Set, Jajajers y Las Hienas. Además, a principios de marzo se lanzará la segunda edición del concurso para bandas emergentes La Vila Talent.

Una programación que combinará grandes referentes del panorama musical de nuestro país, regresos muy esperados, despedidas históricas y algunas de las voces más prometedoras del panorama actual. Un festival marcado por un regreso histórico y una despedida inolvidable.

Uno de los momentos más emocionantes del festival será la actuación de La Fúmiga, que llega con su gira de despedida L’últim abraç. Tras trece años de trayectoria, más de 500 conciertos, dos discos de oro y más de 150 millones de escuchas en Spotify, la banda valenciana dirá adiós en el momento más álgido de su carrera.

Canciones como Mediterrània, Cançó que mai s’acaba, Espremedors o La ferida han marcado a toda una generación. En Maror Festival se vivirá uno de los capítulos de este cierre de ciclo, con una producción especial diseñada para esta última gira, donde la escenografía y la emoción serán protagonistas. No será solo un concierto, será una despedida colectiva.

M-Clan: el regreso

Otra de las grandes noticias que convierten esta edición en única es el regreso de M-Clan a los escenarios en el marco de su 30º aniversario. Carlos Tarque y Ricardo Ruipérez vuelven para celebrar tres décadas de carretera y rock and roll.

Desde los años 90 hasta convertirse en una de las bandas más icónicas del rock en español, M-Clan ha firmado himnos imprescindibles y ha construido uno de los directos más sólidos del país. Su presencia en Maror Festival supone no solo una celebración, sino el reencuentro con una banda fundamental que vuelve a subirse al escenario en un contexto muy especial.

Maror Festival también mira al futuro y apuesta por quienes están redefiniendo el panorama musical actual. Carlos Ares se ha consolidado como uno de los artistas revelación del país. Su álbum debut fue una de las grandes sensaciones para la crítica especializada y le valió el premio al Mejor Álbum Pop en los últimos Premios MIN.

Cartel festival en su edición 2026. Maror Festival

Con su segundo trabajo, La Boca del Lobo, publicado en mayo de 2025, ha confirmado su talento y personalidad artística. Su directo, emocionante y lleno de matices, convierte cada concierto en una experiencia intensa y transformadora.

Por su parte, Sanguijuelas del Guadiana se han convertido en una de las grandes sensaciones del panorama nacional. Con un sonido crudo, directo y una puesta en escena poderosa, la banda extremeña ha logrado destacar por su autenticidad y capacidad de conexión con el público, posicionándose como uno de los nombres imprescindibles del presente musical.

En valenciano

Fiel a su identidad, Maror Festival mantiene una firme propuesta por la música en valenciano. En esta edición, el protagonismo de bandas de la Comunitat Valenciana refuerza ese compromiso con la lengua y la cultura.

Artistas como La Fúmiga, El Diluvi, Cactus, Naina, Esther o Jajajers representan una escena viva, diversa y en constante crecimiento, posicionando al festival como un espacio de referencia para la música valenciana.

Mucho más que música

Durante los días del festival, La Vila Joiosa se convertirá en el epicentro del ocio y la cultura en la Costa Blanca, en una experiencia completa junto al mar Mediterráneo.

La Playa de la Antoneta ofrecerá un enclave natural privilegiado para disfrutar de la música con la brisa marina y el sonido de las olas como telón de fondo. Además, el festival invitará a descubrir una ciudad que enamora por su barrio antiguo, sus casas de colores frente al mar, su gastronomía y su atmósfera auténtica.

Las entradas para Maror Festival 2026, que se celebrará los días 26 y 27 de junio, ya están disponibles a través de la web oficial: marorfest.com.