La canción favorita para el Benidorm Fest 2024 es 'Zorra' y sale de Alicante: "No esperábamos tanto cariño"

Nebulossa son María Bas y Mark Dasousa, los responsables de Zorra. Quédense con su nombre y la canción porque ya lideran la carrera por ganar el Benidorm Fest 2024. Una pegadiza melodía pop y una letra atrevida con la que querían destacar para entrar entre lo más escuchado en España. "No nos esperábamos tanto cariño", aseguran.

YouTube es la plataforma en la que destaca el apoyo a un tema que forma parte de su nuevo trabajo. En ella lideran entre los 16 candidatos gracias a las 326.000 reproducciones que llevan en dos semanas. Le sigue a distancia otro alicantino, Almácor, con el que han estado alternando el liderato en esta fase inicial antes de la presentación oficial que harán en Benidorm a finales de enero.

Los números son la parte más fría de un proceso que está siendo muy ilusionante para Bas y Dasousa. "Con todos los demás compañeros también hay mucho amor, compañerismo, y la verdad es que nos llevamos como una gran familia", asegura la cantante que también tiene buenas palabras para el artista de Villena "porque es un encanto de persona".

El éxito que están empezando a disfrutar ahora con Zorra supone la culminación por el momento del camino que iniciaron en 2020. Al año siguiente publicaron Poliédrica de mí un disco con el que empezaron "a raíz de que María quisiera experimentar otras cosas", explica el teclista. Ese "toque más ochentero" les servía para representar "cómo se sentía María en ese momento, con muchas aristas, con muchas caras y con muchas cosas que sacar de dentro".

Ese proceso ha avanzado en el segundo trabajo que ya tienen entre manos, Virturrosismo, del que han ido sacando sencillos de adelanto hasta que sobresalir entre las novecientas canciones que se presentaron para esta tercera edición les ha trastrocado los planes. "Hemos tenido que cambiar un poco la estrategia", explica Dasousa sobre lo que pensaban que iba a ser un EP y ahora valoran convertir en álbum para aprovechar el tirón, aunque "estamos un poco como en el aire con todo esto".

En cada uno de estos temas, como se puede ver Me ha dado porno y Me pones a mil, Bas encarna a diversos personajes que le permiten hablar "de emociones, de toxicidad, de relaciones tóxicas, de maltrato a la mujer…". Así lo reafirmó en la rueda de presentación de los temas en Madrid y así lo sigue recordando: "Me he sentido muchas veces marginada, discriminada como mujer".

Zorra se reivindica frente a la tradición de usarla como insulto, "que es una palabra que está muy presente". Al preparar la composición "le comentaba a Marc que me apetecía una canción que fuese terapéutica y que fuese también empoderante para la mujer, y que es una manera también de dignificar y resignificar esa palabra".

Un alcance que Dasousa cree que va más allá porque "no solo es porque te hayan llamado zorra, sino porque te hayas sentido aunque no te lo hayan dicho". Por eso ambos creen que "se identifica todo el mundo".

Lo llamativo de la palabra precisamente por ese significado lo han querido aprovechar a su favor y fue una de las razones por las que este tema se impuso a otras opciones que manejaron como Glam o Me ha dado porno que estuvieron barajando para esta edición. "Sabía que ya el título capta la atención, que no iba a pasar desapercibida y ya a nivel de musicalidad y a nivel de mensaje, creo que iba a llegar muy directamente", recuerda Bas sobre aquella elección.

