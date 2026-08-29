Europol lo avisó tres días antes: el brutal robo del Tesoro de Villena confirma la peor pesadilla para los museos

La comunidad internacional de arqueólogos y expertos en patrimonio todavía asimila con horror el golpe asestado en la provincia de Alicante. El espectacular robo del Tesoro de Villena, perpetrado la madrugada de este 27 de agosto, ha dejado al descubierto la extrema vulnerabilidad de los museos ante un tipo de delincuencia mucho más agresiva y planificada.

La tragedia, sin embargo, no ha pillado por sorpresa a los analistas de seguridad de la Unión Europea. Solo tres días antes, el 24 de agosto, Europol publicó un demoledor informe de inteligencia titulado Changing tactics, changing targets: the evolving nature of museum heists. En él se alertaba con precisión quirúrgica del nacimiento de esta nueva ola de atracos ultra veloces y violentos en el continente y que poco tienen que ver con exitosas ficciones de televisión.

El asalto al Museo de Villena (MUVI) cumplió de forma milimétrica las advertencias de la agencia europea. En menos de cuatro minutos, los criminales ejecutaron una maniobra distractora con una falsa alarma en un polideportivo cercano. Mientras las patrullas se desplazaban al aviso falso, los ladrones reventaron una ventana lateral del museo, destrozaron una de las vitrinas blindadas y arrasaron con el tesoro prehistórico más importante de la península ibérica.

El pormenorizado estudio de Europol advertía que los robos silenciosos cometidos mediante astucia y discreción pertenecen ya al pasado. La agencia de seguridad subraya un drástico desplazamiento "hacia métodos violentos y coercitivos" en toda la Unión Europea.

Los delincuentes habituales han sido reemplazados por redes que emplean "mazos, hachas, palancas y explosivos para forzar las vitrinas e inmovilizar al personal de seguridad".

El informe de Europol ilustra esta brutalidad con casos recientes como el asalto al Museo de Arte Cognacq-Jay en París, donde encapuchados armados con bates y hachas robaron piezas de oro a plena luz del día, o el espectacular robo en el Museo del Louvre en octubre de 2025, donde asaltantes armados rompieron ventanas, amenazaron a los guardias y se llevaron joyas por valor de 88 millones de euros.

Incluso se han registrado asaltos con detonaciones, como ocurrió en enero de 2025 en el Museo Drents (Países Bajos). Allí, los criminales "provocaron una explosión en la puerta principal del museo" para robar el histórico Casco Dorado de Coțofenești y tres brazaletes de oro dacios.

Verano negro para el oro de los museos

El expolio cometido en Villena representa el tercer gran golpe contra colecciones de metales preciosos en España en lo que va de año. En todos los casos se repite un patrón de velocidad extrema y objetivos muy específicos.

La preocupante racha comenzó el 25 de abril en Badajoz. Varias personas asaltaron el Museo Arqueológico Provincial forzando una reja exterior y quebrando la vitrina para robar 144 monedas de oro del histórico Tesoro de Villanueva.

Apenas tres meses después, en la noche del 27 al 28 de julio, cuatro individuos encapuchados repitieron la misma metodología en Albacete. Rompieron un ventanal del Museo Provincial y, "en un minuto y medio", desvalijaron las vitrinas de la sección de arqueología apropiándose de 200 monedas de oro.

La peor amenaza: fundirlo

La gran preocupación de los investigadores de la Policía Nacional y la Guardia Civil radica en el destino de las piezas sustraídas. A diferencia de los cuadros famosos o estatuas clásicas, que se roban para comercializarse en mercados clandestinos de coleccionistas privados, los objetos arqueológicos de metales preciosos corren el riesgo de ser destruidos rápidamente para el beneficio rápido de los delincuentes.

Europol lo explicaba con crudeza en su informe del 24 de agosto: "Los metales preciosos se han convertido en objetivos preferidos porque pueden fundirse fácilmente sin dejar rastro para la policía".

La sospecha de la fundición inmediata ya cuenta con precedentes trágicos. En septiembre de 2025, un valioso brazalete de 3.000 años de antigüedad desapareció del Museo Egipcio de El Cairo. Las autoridades descubrieron días después que el ladrón lo había vendido por apenas 4.000 dólares para terminar derretido de forma irreversible.

La policía española trabaja contrarreloj en coordinación con Europol para intentar localizar el Tesoro de Villena antes de que sus valiosos 9,7 kilos de oro acaben en un horno de fundición clandestino.