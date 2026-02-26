Alicante se planta ante las pantallas: familias de ELIS Villamartín se pasan al ‘móvil tonto’ para proteger a sus hijos

El uso indiscriminado de la tecnología digital, el acceso a contenidos no supervisados y la presencia cada vez más temprana en redes sociales se han convertido en una de las principales preocupaciones de las familias con hijos adolescentes.

Ante este escenario, colegios como El Limonar International School Villamartín, de San Miguel de Salinas (Alicante) han decidido dar un paso al frente promoviendo un compromiso colectivo para fomentar un uso más saludable de la tecnología.

La iniciativa, denominada ‘Compromiso sobre el uso de smartphones’, anima a las familias a retrasar la compra del primer teléfono inteligente hasta los 14 años, salvo que existan razones específicas que lo justifiquen. El objetivo es reducir la presión social entre compañeros, proteger el bienestar emocional del alumnado y favorecer su desarrollo social en una etapa clave.

La propuesta ha recibido un amplio respaldo. Según la encuesta realizada entre las familias del centro, el 90% de las respuestas se mostraron favorables a la puesta en marcha de este compromiso voluntario. “No se trata de una imposición ni de un juicio hacia quienes opten por otras decisiones, sino de un marco de apoyo que permita a la comunidad educativa avanzar unida frente a un reto compartido”, apunta Gloria García, responsable de inclusión educativa y coordinadora adjunta de protección infantil y bienestar.

Muchas familias han encontrado además alternativas prácticas en los llamados “dumb phones” o teléfonos básicos, que permiten realizar llamadas, enviar mensajes o localizar a los menores sin ofrecer acceso a redes sociales ni a internet abierto.

El compromiso no se limita únicamente a los smartphones. El centro recuerda que otros dispositivos como tabletas, consolas y ordenadores también pueden incrementar el tiempo de pantalla y la presión social si no se gestionan adecuadamente. Por ello, el mensaje se amplía a todo el entorno digital del hogar.

Uno de los talleres de uso responsable de la tecnología entre los alumnos. ELIS

Talleres y formación

Como parte de esta estrategia, el colegio está desarrollando talleres dirigidos a padres y alumnos de 9 a 11 años centrados en cómo alcanzar un equilibrio saludable con el tiempo frente a las pantallas. “El objetivo es impulsar un compromiso familiar que combine tecnología y bienestar físico, emocional y social, ofreciendo estrategias concretas para fomentar un uso responsable de los dispositivos en casa”, asegura Jon Wayth, director de ELIS Villamartín.

Esta labor formativa se refuerza con la política interna de uso de tecnología del centro, que establece un protocolo claro para garantizar que cualquier herramienta digital utilizada en el aula tenga una finalidad pedagógica concreta y significativa, con pautas definidas sobre el tiempo de exposición a las pantallas.

Entre los consejos que se trasladan a la comunidad educativa destaca la importancia de acordar con los hijos pausas regulares en el uso del móvil y predicar con el ejemplo desde el ámbito adulto. También se recomienda evitar que los dispositivos estén al alcance durante el tiempo de estudio, estableciendo un lugar concreto donde dejarlos para minimizar distracciones, especialmente fuera de momentos puntuales como periodos de exámenes.

Asimismo, se insiste en la necesidad de desconectar de las pantallas antes de dormir, ya que el uso del móvil en la hora previa al descanso puede afectar negativamente a la calidad del sueño. En la misma línea, se aconseja que ni menores ni adultos duerman con el teléfono en la habitación y que se utilicen despertadores tradicionales en lugar del móvil.

Otra medida clave es reducir la frecuencia con la que se consultan las notificaciones y, cuando sea posible, desactivarlas para evitar interrupciones constantes que fomenten un uso compulsivo del dispositivo.

Con este conjunto de acciones, El Limonar International School Villamartín refuerza su apuesta por una educación que integra la tecnología de forma consciente y equilibrada, promoviendo un entorno que favorezca el aprendizaje, la autonomía y el desarrollo integral del alumnado.

ELIS Villamartín forma parte del grupo educativo internacional Cognita, junto a otros centros en España como Hastings School y The English Montessori School (Madrid), Colegio Europeo de Madrid, Mirasur School, Liceo Sorolla, The British School of Barcelona, British School of Valencia y Colegio Internacional Meres (Asturias).