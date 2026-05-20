El imán de las superproducciones en Alicante: ¿cómo compite la ciudad para atraer los proyectos millonarios de Disney?

Alicante se ha consolidado como un escenario de cine de primer nivel. Mientras el pasado 6 de mayo las colas para el casting de extras de la nueva versión de Enredados (Disney) evidenciaban el motor económico del sector, en el ambiente aún resuena el paso de Tom Cruise por la provincia en octubre de 2024. Detrás de estos hitos se encuentra la Alicante Film Office, una pieza clave en el engranaje municipal para que las estrellas aterricen en la Costa Blanca.

Santiago Alcázar, al frente de esta oficina, explica que su labor es mucho más que poner una alfombra roja. "La función de la Alicante Film Office desde un principio estuvo clara: se trata de mediar entre nosotros y los demás departamentos del Ayuntamiento cuando tienen un rodaje, un documental o una sesión fotográfica", afirma.

El trabajo es constante y, a menudo, invisible. Según Alcázar, el 80% de su cometido es "ayudarles a buscar localizaciones y atraerlos a la ciudad", coordinando desde reservas de tráfico hasta la ocupación de la vía pública con la policía.

La competencia es feroz, especialmente frente a regiones con incentivos fiscales agresivos. "En este mundo hay que competir. Hay exenciones fiscales mucho más potentes en regiones como Canarias, País Vasco o Navarra con las que no podemos competir directamente", reconoce Santiago. Sin embargo, Alicante juega sus propias cartas: la logística y el clima.

"Si estás en Alicante, puedes traer a gente de donde quieras; en una hora tienes a quien sea a tu disposición", señala el responsable sobre la conectividad de la ciudad. A esto se suma un factor determinante: el sol. "El clima es un factor que nos permite tener muchos días de rodaje continuos. No es lo mismo rodar aquí que en Inglaterra o Irlanda", añade.

La llegada de un gran proyecto suele empezar con un "soldado raso": el localizador. Alcázar explica que "nosotros no sabemos la envergadura de un proyecto hasta que realmente nos viene a visitar el director artístico o el productor". Por ello, el trato debe ser exquisito desde el primer minuto, aunque a veces el esfuerzo no dé frutos. "Duele bastante cuando un rodaje muy grande se interesa y, de un día para otro, se va a otro destino por temas de financiación".

La discreción es la norma de oro, especialmente con visitas de alto nivel como la de Tom Cruise, quien estuvo preparando localizaciones para Misión Imposible. "Si haces saltar la liebre antes de tiempo, te pueden robar las semanas de rodaje", advierte Alcázar. Esa confidencialidad llega hasta los hoteles: "A veces pedimos una planta entera para un equipo y no podemos decir la razón; gestionamos esa confidencialidad absoluta".

Alicante ha demostrado ser una "ciudad camaleónica". Alcázar recuerda cómo se ha transformado el puerto o los barrios del norte para simular otros países. "Se ha llegado a transformar Alicante en Grecia", recuerda en referencia a Mi vida en ruinas. Y esa es una virtud en seguridad, como aplicaron en El pacto de Guy Ritchie y Afganistán: "Vendemos que somos capaces de recrear escenas de países donde ahora mismo no es seguro rodar".

Grandes producciones como Venom 3 o la serie de Amazon Sin Huellas han servido para engrasar la maquinaria municipal. "Esa serie nos hizo aprender mucho porque se cortaron arterias principales. Esas grandes producciones son las que hacen que el engranaje funcione hoy mejor que nunca", concluye Santiago. Con el rodaje de Enredados en el horizonte, la ciudad se prepara para otro "silencio, se rueda" que pondrá a Alicante, una vez más, en las pantallas de todo el mundo.