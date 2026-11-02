La Casa-Museo Etnográfico de El Captivador avanza con una inversión de 1,7 millones de euros

El Ayuntamiento de La Nucía ha dado comienzo a la transformación de una antigua vivienda tradicional de la partida de El Captivador en la futura Casa-Museo Etnográfico. El proyecto, situado frente a la Ermita de Sant Vicent, contará con una inversión total de 1,7 millones de euros y está impulsado con una subvención de 828.991,53 euros de la Diputación de Alicante.

La actuación forma parte del Centro Educativo Medioambiental del Captivador (CEM Captivador) y tiene como objetivo conservar y difundir la memoria rural del municipio. Para ello, se rehabilitará la edificación original y se crearán nuevos espacios que permitirán acercar a visitantes y escolares a los oficios, costumbres y formas de vida de generaciones pasadas.

Una actuación en dos fases

El proyecto se inició hace tres años, cuando el Consistorio adquirió la casa y la finca a un particular por 480.000 euros. Ahora arranca la segunda fase, centrada en la rehabilitación y musealización del inmueble, con un presupuesto de 1,2 millones de euros.

La intervención respetará el carácter arquitectónico de la construcción tradicional y ampliará la superficie construida del conjunto, que pasará de 183,20 m² a 365,46 m². Se incorporarán salas de exposición, espacios de interpretación y nuevas edificaciones inspiradas en la arquitectura rural de La Nucía.

Revivir el pasado

El futuro museo incluirá la construcción de un riu-rau, la recreación de una era tradicional y la incorporación de un cantero, elementos vinculados a la vida agrícola y cotidiana del municipio. La idea es que el visitante pueda comprender cómo eran las viviendas, el trabajo y las celebraciones de épocas anteriores.

Además de los objetos originales, la museización prevé el uso de realidad virtual, contenidos audiovisuales, códigos QR y otras herramientas digitales. Estos recursos buscarán hacer la visita más accesible, participativa y atractiva, combinando patrimonio material y tecnología.

Visita institucional

La visita inicial de los trabajos contó con la presencia de Mª Trinidad Batet, arquitecta redactora del proyecto; Francisco Sánchez, CEO de OVISA; y Bernabé Cano, alcalde de La Nucía. También asistieron los concejales Pedro Lloret, Jessica Gommans, Cristóbal Llorens, Gemma Márquez y Pepe Cano.

Con esta actuación, La Nucía da un paso más en la recuperación de su patrimonio etnográfico y en la creación de un espacio cultural y educativo dedicado a proteger la identidad rural del municipio.