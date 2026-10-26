Directo: el Principal celebra la décima gala de los Estruch: "Maestro indiscutible"

El Teatro Principal celebra los diez años de los premios Estruch coronando a La reina brava e Israel Elejalde y recuperando una obra poco conocida del maestro de varias generaciones de la escena en España cuando fue actor en el cortometraje Contra tiempo y marea.

María Dolores Padilla, subdirectora del Principal, "si algo nos enseña la ficción es que solo cobra su pleno sentido cuando se comparte". Y de eso sabe el teatro que está a punto de cumplir dos siglos uniendo a generaciones de autores con el público de Alicante.

El lema de las cuatro estaciones del año guían una gala en la que la propuesta musical es de Daniel Catalá y "nos recuerda que el teatro igual que la naturaleza renace con cada estación".

Israel Elejalde, ganador al mejor actor principal por American Buffalo agradece a Padilla el esfuerzo del equipo y valora el papel en este texto de David Mamet que considera un clásico ya del teatro contemporáneo, en conversación con el diputado de cultura.

La mejor dirección es para Beatriz Jaén por Mihura, El último comediógrafo, presente a través de un mensaje por compromisos destaca que esta obra en la que recupera al famoso autor de comedia está hecha para la profesión y que reivindica "en estos tiempos que corren, más que nunca, viva lo público".

El doblete de La reina brava lo abre Alicia Rodríguez como mejor actriz principal. "He encontrado una libertad que había explorado pero aquí explotó", destaca sobre esta obra y la compañía Las niñas de Cádiz en conversación con la delegada del IVC en Alicante, Ana Bonmatí. Y lo remata con un entusiasta "viva la educación pública, viva la libertad y viva el teatro".

Lista de premiados

La gala celebra también la contribución a las artes escénicas de la Comunitat Valenciana con L’Om Imprebís, representados por Carles Castillo, Santiago Sánchez y Carles Montoliu que celebran los cuarenta años de su compañía.

"Ser fieles, no está siendo fácil mantener el espíritu de compañía porque se imponen las fórmulas de elencos que se hacen y deshacen. Mantener el encuentro es un placer. Pese a que hoy día no se mantiene la continuidad del teatro. Y en este teatro hemos pasado con todos los directores y en esta ciudad estrenamos Imprebís, el espectáculo que se ha llevado a 21 países y por 30 años", recuerda Sánchez.

En su emotivo discurso, Sánchez ha recordado como actuando en este mismo escenario una niña pequeña salió corriendo a abrazar a uno de sus intérpretes que estaba interpretando el Quijote: "Este premio lo dedicamos a esa niña y todas las otras vocaciones que hayamos despertado en estos años".

"Vivan los intérpretes"

Llàntia a la mejor interpretación de reparto: para el elenco de Los cuernos de Don Friolera, Roberto Enríquez, Armando del Río, Lidia Otón, Ester Bellver, Pablo Rivero Madriñan, Miguel Cubero, José Bustos, Iballa Rodríguez.

"El compromiso, la entrega, la realidad que se conjugó en que nos convertimos en un equipo que nos ayudamos", son los valores que destacan a la concejala de Cultura Nayma Beldjilali. A lo que Armando del Río ha agradecido también el recibirlo en la ciudad de la que es su madre.

La segunda llàntia a La reina brava permite a su autora, Ana López Segovia, valorar que "hay un pequeño hilo conductor que nos encantan a los personajes que van al límite, como estas mujeres que son tremendas". "Esta obra nació después de ver el documental Muerte en León, pensando en cómo haríamos un Shakespeare", recuerda.

"Me gusta pensar que la gente se pregunte cuando salen de la obra de parte de quién estoy", añade risueña, quien dedica el premio también a Juan Luis Mira, "un gran amigo desde que éramos una compañía universitaria".

El mejor espectáculo

El reconocimiento al trabajo local que hay en el teatro se traduce en la Llàntia de Honor a Alicia Garijo por su trayectoria como gestora cultural en la provincia de Alicante y en estos últimos años en el Teatro Arniches. Bonmatí, su sucesora, bromea diciendo que es como ocupar el diez en la selección argentina después de Messi.

Garijo destaca precisamente "el trabajo en equipo porque siempre hay gente a tu alrededor y al final es lo que merece la pena". "Lo más importante para mí es el valor humano que me ha quedado, yo iba al teatro a trabajar a reírme". "El teatro nos ayuda a reflexionar sobre el pasado y nos interpela sobre el futuro, el teatro es un acto único, solitario y solidario", razona, "venimos para sentirnos vivos porque nos da fuerza y calor, así que hay que seguir viniendo al teatro".

Tras su emotiva intervención, el cierre viene con el mejor espectáculo: El rey de la farándula, producción de LAZONA Teatro. "En este sagrado oficio de lo efímero buscamos el anclaje con el presente", destacan sus creadores por su obra centrada en el siglo de Oro, "hemos avanzado mucho tecnológicamente, pero moralmente no. Estamos en una espiral en la que nos encontramos con las mismas contradicciones".

"Necesitamos la complicidad con el poder para ejercerlo pero no podemos renunciar a cuestionarlo", remarcan. Y concluyen agradeciendo el premio "al público que sigue llenando las salas y que va a ver teatro clásico".

La clausura de la gala la realiza Beldjilali, quien destaca la "pasión y dedicación de los profesionales del teatro para historias que hacen reír, llorar y reflexionar".

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