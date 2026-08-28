La Generalitat defiende una respuesta unida y coordinada con el Ministerio ante el robo del Tesoro de Villena

La Conselleria de Educación, Cultura y Universidades, a través de la Dirección General de Patrimonio Cultural, ha mantenido este viernes una reunión telemática con representantes del Ministerio de Cultura y del resto de autonomías, convocada el jueves, para abordar de forma conjunta la respuesta ante la oleada de robos organizados que afectan a nuestro patrimonio histórico.

La Conselleria de Cultura ha condenado el robo del Tesoro de Villena y ha subrayado que se trata de un problema que no afecta solo a la Comunitat Valenciana, sino a España y a Europa en su conjunto, por lo que exige unidad y coordinación entre todas las administraciones. La directora general de Patrimonio Cultural, Blanca Camarena, ha señalado que "frente a este tipo de episodios, la respuesta tiene que ser conjunta. No es un problema de una comunidad ni de un museo, es un reto que compartimos todos y que solo podemos afrontar con cooperación".

En este sentido, la Conselleria ha querido poner el robo en su contexto, tanto nacional como europeo. El de Villena no es un caso aislado: en las últimas semanas se han producido asaltos similares en el Museo Arqueológico Provincial de Badajoz y en el Museo Provincial de Albacete, en los que también fueron sustraídas piezas de oro de gran valor histórico. Las investigaciones en curso estudian si estos episodios guardan relación entre sí, lo que refuerza la necesidad de una respuesta coordinada entre todas las administraciones.

A este patrón se suman, además, los asaltos violentos registrados en los dos últimos años en museos de referencia del continente, como el ocurrido en octubre de 2025 en el Museo del Louvre o el registrado en enero de 2025 en el Museo Drents de Assen, en los Países Bajos. Esta tendencia, confirmada recientemente por Europol, evidencia que el patrimonio cultural español y europeo se enfrenta a un fenómeno delictivo creciente y cada vez más violento, ante el que ningún país ni institución está exento.

Por ello, desde la Generalitat se insiste en que lo sucedido en Villena no debe interpretarse como un cuestionamiento de la seguridad de los museos españoles, que cuentan con protocolos sólidos y personal altamente cualificado, sino como una llamada a reforzar la cooperación y adaptar las medidas a una amenaza que evoluciona en toda Europa.

En la reunión de mediados de septiembre, los representantes del ministerio y de las comunidades autónomas y los cuerpos y fuerzas de seguridad revisarán conjuntamente los protocolos de seguridad frente a robos patrimoniales, con el objetivo de reforzarlos allí donde las propias fuerzas de seguridad lo consideren necesario. La Generalitat aplicará las recomendaciones que se deriven de ese encuentro.

Mientras tanto, la Dirección General de Patrimonio Cultural ya está en contacto con los museos de la Comunitat Valenciana para mantenerlos informados de la evolución del caso y de las recomendaciones de seguridad, y para reforzar su nivel de alerta ante posibles intentos similares.

Asimismo, la Policía de la Generalitat Valenciana, dependiente de la Conselleria de Emergencias e Interior, ha ofrecido su plena colaboración en todas aquellas gestiones que puedan contribuir a la detección y restitución del importante patrimonio sustraído.