Una comedia policiaca con talento de Marvel llega a Alicante con una presentación especial

Eduardo Castejón y Pepe Ruíz, los directores de la película. Tras los pasos de la rubia platino

La comedia policiaca Tras los pasos de la rubia platino desembarca esta semana en la cartelera de Alicante. La película podrá verse en Odeon Multicines de San Vicente del Raspeig entre el 31 de julio y el 6 de agosto, llevando a la gran pantalla una producción que reúne a nombres con una amplia trayectoria en la industria cinematográfica internacional.

Uno de los principales reclamos del filme es su guionista, el estadounidense J. D. Shapiro, un veterano de Hollywood que ha trabajado para estudios como Disney, Warner Bros., Paramount, Twentieth Century Fox, Miramax y Marvel, además de colaborar durante más de 15 años con Stan Lee, quien llegó a definirlo como su "protegido", según destaca el dossier de producción.

El estreno en Alicante contará además con una première especial en la que estará presente parte del equipo de la película.

Durante el evento, Shapiro participará en un encuentro con el público, compartirá anécdotas sobre su trayectoria en Hollywood y su relación con el creador de Spider-Man, Iron Man o Los Cuatro Fantásticos, y firmará ejemplares y reproducciones de dibujos originales realizados junto a Lee.

La presentación también contará con la presencia de los directores Pepe Ruiz y Eduardo Castejón, así como de varios de los actores del reparto, que acompañarán al público en el estreno de la película en Odeon Multicines Alicante.

La cinta está codirigida por Pepe Ruiz, conocido por interpretar a Avelino en la popular serie Escenas de matrimonio, y por el director asturiano Eduardo Castejón, que suma experiencia en proyectos cinematográficos y televisivos. Para Ruiz supone además su debut como director de un largometraje para la gran pantalla.

La historia recupera la esencia del cine negro clásico con un detective privado como protagonista. La trama sigue a Sam Esparta, un expolicía expulsado del cuerpo tras agredir a un superior, que acaba de salir de prisión cuando recibe el encargo de una misteriosa mujer. A partir de ese momento se ve envuelto en una trama de asesinatos, narcotráfico y venganzas familiares, con un capo internacional dispuesto a ajustar cuentas.

El proyecto toma como referencia películas emblemáticas del género como El halcón maltés, Un largo adiós, RocknRolla o Los otros dos, combinando acción, humor y suspense con un ritmo narrativo ágil y numerosos giros de guion.

El reparto también reúne rostros conocidos del cine y la televisión española. Entre ellos figura Zorion Eguileor, protagonista de El Hoyo, cuyo trabajo le dio proyección internacional tras el éxito de la película en Netflix. También participan intérpretes con una amplia trayectoria en producciones nacionales.

El rodaje se desarrolló principalmente en Asturias y contó con la colaboración de la Policía Nacional, además de diferentes cuerpos policiales e instituciones públicas, lo que permitió utilizar comisarías, vehículos policiales y otros escenarios reales para reforzar el realismo de la historia.

Tras los pasos de la rubia platino se incorpora desde este jueves a la cartelera de Odeon Multicines Alicante, donde permanecerá en exhibición hasta el 6 de agosto, acercando al público alicantino una producción española que combina talento nacional con la experiencia de profesionales vinculados a algunas de las mayores franquicias del cine internacional.