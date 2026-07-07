À Punt, primera televisión pública que emite corridas de San Fermín 20 años después

À Punt vuelve a hacer historia con los toros. La radiotelevisión autonómica valenciana pondrá fin a dos décadas sin corridas de toros en la televisión pública en España y retransmitirá, en abierto y para todos los públicos, dos corridas de la prestigiosa feria de San Fermín, en Pamplona. Cabe recordar que TVE no emite corridas de San Fermín desde 2006 y que, en los últimos años, las retransmisiones de estos festejos habían quedado reservadas exclusivamente a plataformas de pago.

Gracias a este acuerdo de gran trascendencia, À Punt ofrecerá en directo, a partir de las 18:30 horas, dos de las citas más esperadas: las corridas del sábado 11 y del domingo 12 de julio. Ambas corridas, que comenzarán a las 18:30 horas a través de la pantalla de À Punt, presentan carteles de gran interés y una especial expectación para la afición de la Comunitat Valenciana.

El sábado 11 de julio se lidiará una corrida de José Escolar, una ganadería emblemática de Pamplona conocida por el peligro y la emoción que despiertan sus toros tanto en los encierros como en la plaza. Los astados serán lidiados por un maestro consumado en Pamplona como Antonio Ferrera, el colombiano Juan de Castilla y el mexicano Isaac Fonseca.

El domingo 12 de julio saltarán al ruedo los toros de La Palmosilla para un cartel de máxima expectación. Junto a dos triunfadores de la feria como Fortes y Fernando Adrián, actuará el valenciano Samuel Navalón.

El torero de Ayora, gran revelación de la tauromaquia valenciana y triunfador indiscutible de las pasadas Fallas, afronta el reto de debutar en una de las plazas más exigentes del mundo, un momento clave para la tauromaquia valenciana que podrá seguirse en directo a través de À Punt.

Jorge Casals, presentador del programa La plaça, que se emitirá este domingo a las 17:30 horas, será el encargado de conducir la retransmisión de ambas corridas, acompañado por el torero valenciano Manolo Carrión, que aportará el análisis técnico.

La apuesta de À Punt por desplazarse hasta Pamplona responde a los estrechos vínculos entre la afición navarra y la valenciana. Son miles los valencianos que viven los Sanfermines de forma directa y que cada mañana, a las ocho, participan en los tradicionales encierros.

Con esta emisión histórica en abierto, la cadena autonómica da un paso más en su presencia en los grandes escenarios de la temporada taurina, sumando otra plaza de primera categoría tras sus retransmisiones desde Sevilla, Valencia y Madrid, y consolidando la excelente acogida y los magníficos datos de audiencia que la programación taurina está registrando en À Punt.