Por qué la nueva programación del ADDA promete cambiar para siempre nuestra forma de escuchar música

Hay temporadas que se programan siguiendo la inercia de los archivos históricos y los aniversarios obligados, y hay temporadas que nacen con la vocación de ser vividas intensamente desde la primera hasta la última nota. La Temporada Sinfónica 2026-27 del ADDA pertenece con orgullo a este segundo grupo. Concebida no como una mera sucesión de partituras, sino como un relato orgánico y un viaje emocional, la nueva programación del auditorio alicantino busca convertir cada concierto en una experiencia transformadora.

Bajo la dirección artística y la infatigable batuta de Josep Vicent, el ciclo se despliega bajo el lema conceptual de Naturaleza, Vida y Amor, tres realidades que vertebran la existencia y que aquí sirven de hilo conductor inspiradas de forma directa en la célebre trilogía del compositor Antonín Dvořák. Esta propuesta busca detener el tiempo y obligar al espectador a escuchar la belleza desde un lugar completamente nuevo.

La naturaleza se presenta en esta narrativa como el origen puro y la fuerza creadora del sonido; la vida encarna el impulso constante de la evolución y la metamorfosis; mientras que el amor se erige como el sentimiento definitivo que atraviesa de lado a lado la experiencia humana.

A través de estos tres pilares, el ADDA logra un equilibrio perfecto donde la tradición musical más reverenciada convive con la contemporaneidad más audaz, demostrando que la música clásica está más viva que nunca. En este sentido, Alicante se reafirma en el mapa internacional de la creación musical gracias a una decidida apuesta por los estrenos absolutos y los encargos institucionales a compositores de la talla de Fazıl Say o Albert Guinovart.

La temporada El anillo sin palabras: Sábado, 26 de septiembre de 2026 | 20:00 h Intérpretes: ADDA·SIMFÒNICA Alicante; Josep Vicent (director)

El sueño de Eros: Sábado, 3 de octubre de 2026 | 20:00 h Intérpretes: Orquesta Nacional de España; Pablo González (director)

Zen Garden: Viernes, 16 de octubre de 2026 | 20:00 h Intérpretes: ADDA·SIMFÒNICA Alicante; Patrick Messina (clarinete); Josep Vicent (director)

Cielo y Tierra: Lunes, 26 de octubre de 2026 | 20:00 h Intérpretes: Orquesta Sinfónica de Düsseldorf; Coral Infantil Juan Bautista Comes; Orfeó Universitari de València; Catriona Morison (mezzosoprano); Adam Fischer (director)

Génesis: Viernes, 6 de noviembre de 2026 | 20:00 h Intérpretes: ADDA·SIMFÒNICA Alicante; Blake Pouliot (violín); Josep Vicent (director)

La Danza: Sábado, 14 de noviembre de 2026 | 20:00 h Intérpretes: Orquesta Filarmónica Checa; Mao Fujita (piano); Semyon Bychkov (director)

Natura: Viernes, 27 de noviembre de 2026 | 20:00 h Intérpretes: ADDA Simfònica Alicante; Carles Marín (piano); Nayden Todorov (director invitado)

Canto de Luz: Viernes, 11 de diciembre de 2026 | 20:00 h Intérpretes: ADDA Simfònica Alicante; Benedict Kloeckner (violonchelo); Margarita Balanas (directora invitada)

Júpiter: Miércoles, 13 de enero de 2027 | 20:00 h Intérpretes: Musikkollegium Winterthur; Pablo Ferrández (cello); Roberto González Monjas (director)

Night at the Movies: Jueves, 21 de enero de 2027 | 20:00 h Intérpretes: ADDA Simfònica Alicante; Kristine Balanas (violín); Josep Vicent (director titular)

Elektra: Lunes, 26 de enero de 2027 | 20:00 h Intérpretes: Deutsche Radio Philharmonie; Elisabeth Teige (soprano); Josep Pons (director)

Beethoven 100: Viernes, 5 de febrero de 2027 | 20:00 h Intérpretes: ADDA Simfònica Alicante; Peter Oundjian (director invitado)

Aurora Boreal: Viernes, 19 de febrero de 2027 | 20:00 h Intérpretes: ADDA Simfònica Alicante; Martín García García (piano); Josep Vicent (director titular)

Hollywood: Jueves, 26 de febrero de 2027 | 20:00 h Intérpretes: WDR Funkhausorchester; Elionor Martínez (soprano); Wayne Marshall (piano/director)

Gaélica: Jueves, 18 de marzo de 2027 | 20:00 h Intérpretes: ADDA Simfònica Alicante; Rosa Torres Pardo (piano); Virginia Martínez (directora invitada)

Imperial: Miércoles, 7 de abril de 2027 | 20:00 h Intérpretes: Orquesta Filarmónica Nacional de Hungría; Dezső Ránki (piano); Martin Rajna (director)

Fantástica: Viernes, 16 de abril de 2027 | 20:00 h Intérpretes: ADDA Simfònica Alicante; Joseph Alessi (trombón); Josep Vicent (director titular)

Pájaro de Fuego: Viernes, 23 de abril de 2027 | 20:00 h Intérpretes: Berner Symphonieorchester; Sol Gabetta (violonchelo); Krzysztof Urbański (director)

La Edad Luminosa: Sábado, 15 de mayo de 2027 | 20:00 h Intérpretes: ADDA Simfònica Alicante; Klaus Mertens (bajo-barítono); Ton Koopman (director)

Iván el Terrible (Concierto de Clausura): Sábado, 12 de junio de 2027 | 20:00 h Intérpretes: ADDA Simfònica Alicante; Pedro Piqueras (narrador); Iván Martín (piano); Orfeón Donostiarra; Josep Vicent (director titular)

Para levantar un proyecto de semejante envergadura emocional se requiere la complicidad de las mejores formaciones del planeta, y esta edición destaca por ser una de las más ambiciosas de los últimos años. El escenario alicantino se convertirá en el hogar temporal de agrupaciones legendarias que compartirán protagonismo con los anfitriones de ADDA-Simfònica Alicante. El público español tendrá la oportunidad de disfrutar de la hondura conceptual de la Filarmónica Checa, la energía de la Deutsche Radio Philharmonie, la solidez de la Orquesta Nacional de España, la precisión de la Berner Symphonieorchester, el temperamento de la Orquesta Filarmónica Nacional de Hungría y el refinamiento de la Orquesta Sinfónica de Düsseldorf.

Esta impresionante confluencia de talento internacional no hace sino consolidar definitivamente al auditorio como uno de los grandes templos sinfónicos del país. Junto a estos colosos de la interpretación colectiva, la temporada brilla de manera individual gracias a un desfile constante de solistas y directores invitados que se cuentan entre lo más granado de la escena global.

Nombres de la maestría y la leyenda de Ton Koopman, Semyon Bychkov, Adam Fischer, Josep Pons o Wayne Marshall se alternarán en el podio, mientras que la expresividad instrumental quedará asegurada con las actuaciones de figuras tan magnéticas como Sol Gabetta, Pablo Ferrández, Mao Fujita, Martín García García, Elisabeth Teige, Joseph Alessi, Rosa Torres Pardo, Blake Pouliot o Kristine Balanas, por mencionar solo algunas de las sorpresas que depara el calendario.

A lo largo de las veinte citas que componen este curso imprescindible, los asistentes podrán redescubrir las cimas más elevadas del repertorio universal. El genio dramático de Richard Wagner, las monumentales arquitecturas de Gustav Mahler, el lirismo desbordante de Richard Strauss y la fuerza incombustible de Ludwig van Beethoven dialogarán con la fantasía de Hector Berlioz, la rítmica salvaje de Igor Stravinsky, la melancolía de Sergei Rachmaninov y la agudeza trágica de Dmitri Shostakovich.Cada programa ha sido diseñado con minuciosidad para sorprender al oyente y ofrecer lecturas frescas de obras que forman parte del patrimonio de la humanidad. Dentro de esta constelación de grandes noches, ADDA-Simfònica Alicante mantendrá su papel central desarrollando una identidad y una línea artística propias. Bajo la guía de Josep Vicent, la orquesta local alternará los títulos más exigentes del repertorio clásico con desafíos contemporáneos y producciones singulares de marcado carácter interdisciplinar.

La culminación de este esfuerzo colectivo llegará al final de la temporada con un acontecimiento estético que promete quedar grabado en la memoria colectiva de la ciudad. Se trata de la interpretación de la conmovedora Fantasía Coral de Beethoven, que contará con la participación del Orfeón Donostiarra en una fecha muy especial que coincide con el 150 aniversario de la histórica agrupación coral.

En esa misma velada de clausura, el público asistirá a la representación de la monumental partitura de Iván el Terrible de Serguéi Prokófiev, que contará con el carismático periodista y comunicador Pedro Piqueras en el rol de narrador. Será una producción excepcional donde la música pura, la fuerza de la palabra hablada y el impacto de la imagen en movimiento se fundirán en una única e inolvidable experiencia artística.

Los aficionados que deseen asegurar su lugar en este viaje sonoro deben tener en cuenta las fechas clave del calendario de taquilla. El periodo para la adquisición y reserva de los nuevos abonos estará abierto desde el 14 hasta el 24 de julio de 2026, una oportunidad idónea para garantizar el acceso prioritario a las veinte citas del ciclo.

Por su parte, aquellos que prefieran optar por la compra de entradas individuales para conciertos específicos podrán hacerlo a partir del 30 de julio de 2026. Para agilizar y facilitar todo el proceso de gestión, el auditorio ha habilitado un sistema de cita previa telefónica y telemática a través de sus canales oficiales de atención al público. En definitiva, el ADDA no solo presenta una programación musical brillante, sino que extiende una invitación sincera a dejarse transformar por la emoción, la belleza pura y la inigualable energía de la música interpretada en directo.