Generalitat revoluciona la cultura en Alicante con más presencia y ficha a Ana Bonmatí para atraer nuevos públicos

El Institut Valencià de Cultura (IVC) ha iniciado una nueva etapa en la provincia de Alicante con la presentación oficial de Ana Bonmatí como su nueva delegada territorial. El director general del ente, Álvaro López-Jamar, no ha escatimado en elogios para definir este relevo, calificándolo como un "fichaje de primera línea" con una trayectoria "deslumbrante" en la gestión cultural de la Universidad de Valencia.

López-Jamar ha subrayado que la elección de Bonmatí responde a un perfil de "prestigio y profesionalidad totalmente acreditada", destacando su papel previo en el Centro Cultural La Nau y su capacidad para gestionar proyectos de alto nivel. Según el director, el objetivo es claro: "potenciar la actividad cultural en Alicante, pero en un sentido aterritorial", buscando vínculos con toda la provincia y no solo con la capital.

Ana Bonmatí ha aterrizado con una declaración de principios muy definida. "Yo entiendo las prácticas culturales y artísticas como algo sustancial, no algo accidental", ha afirmado con rotundidad. Para la nueva delegada, el arte es innato a la naturaleza humana y una herramienta clave para la salud emocional: "Generamos identidades a partir de nuestras prácticas artísticas".

La hoja de ruta de Bonmatí para esta nueva etapa se centra en la apertura y la inclusión. La delegada apuesta por "programaciones siempre dialógicas en las que todos los agentes culturales tengan participación", desde artistas y programadores hasta críticos e instituciones. Su intención es mantener un trato "lo más horizontal posible" con el sector.

Uno de los pilares de su gestión será la mediación cultural. "El reto es buscar nuevos públicos y consolidarlos", ha explicado López-Jamar, señalando que la imagen del IVC en Alicante debe ganar repercusión. Bonmatí ha profundizado en esta idea: "Queremos incorporar la mediación en todo lo posible para acercar la programación a nuevos públicos que normalmente no asisten a un teatro".

Bonmatí ha mostrado una sensibilidad especial hacia las compañías que no entran en los circuitos comerciales. "Vamos a abrir una línea de programación donde tengan cabida", ha anunciado, asegurando que es fundamental que el IVC "arrope lo que no arropan otros circuitos". Además, ha puesto el foco en la vertiente didáctica: "La formación de públicos me parece fundamental. No vemos las cosas igual si tienes una formación previa".

López-Jamar ha reforzado este mensaje de apertura instando a las empresas y festivales de la provincia a participar más activamente en las convocatorias públicas. "La accesibilidad es total. Si queremos la ayuda, hay que hacer el esfuerzo de solicitarla", ha señalado, recordando que el equipo del IVC está disponible incluso para avisar de plazos y subsanar errores por teléfono.

Horizonte 2027: visión integral

Aunque el presupuesto de 2026 está prácticamente comprometido por la labor de su predecesora, Alicia Garijo, a quien ambos han dedicado palabras de reconocimiento por su "gran trabajo", el horizonte está puesto en el próximo ejercicio. "A partir de 2027 haremos la programación que quiero hacer y va a ser un programa bonito", ha vaticinado Bonmatí.

López-Jamar ha concluido asegurando que, aunque el proceso de selección ha sido largo por los requisitos técnicos del puesto, la incorporación de Bonmatí es un "lujo". "En un plazo a corto o medio plazo ya se van a ver ciertas novedades y en el ejercicio 2027 tendremos una visión total e integral del trabajo previsto", ha finalizado el director.