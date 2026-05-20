Así es el certamen de arroces de las Hogueras de Alicante: 7.000 asistentes y pasacalles

El parque Lo Morant volverá a convertirse el próximo 31 de mayo en uno de los grandes puntos de encuentro de las fiestas de Fogueres de Sant Joan con la celebración del tradicional Certamen de arroces, una jornada de convivencia que reunirá a más de 7.000 personas entre festeros, familias y comisiones.

El presidente de la Federació de les Fogueres de Sant Joan, David Olivares, ha pedido responsabilidad a los asistentes para garantizar el buen desarrollo de la cita y "poder disfrutar de una jornada de convivencia sin incidencias".

A su lado, la bellea del foc, María Pastor, y sus dames d’honor han acompañado la presentación del evento, que arranca con uno de los actos más participativos del calendario festero.

A partir de las 12:00 horas, según ha detallado la organización, se celebrará el tradicional pasacalles por el recinto del parque, con visitas a las distintas comisiones participantes, que este año volverán a cocinar sus paellas en un ambiente marcado por la música, la convivencia y el reparto de ingredientes proporcionados por la organización.

Entre los colaboradores de esta edición figuran Mahou, Coca-Cola y una larga lista de colaboradores que no han querido perderse la oportunidad de participar en la jornada.

Ninots y actividad previa en la Lonja

En paralelo a la preparación del certamen de arroces, la actividad festera continúa esta semana con la entrega de ninots en la Sala de Exposiciones de la Lonja, pieza clave del proceso previo a las Hogueras.

La recepción de los monumentos se realizará en los siguientes horarios: Martes 19 de mayo: de 16:00 a 20:45 horas Miércoles 20 de mayo: de 12:00 a 20:45 horas.

Estos ninots formarán parte de la Exposición del Ninot, uno de los hitos previos a la plantà, donde el público podrá elegir a los indultados que se salvarán de las llamas la noche de San Juan.

Más de 820.000 euros en ayudas

El certamen de paellas llega además en un contexto de refuerzo económico para el tejido festero. La Junta de Gobierno ha aprobado una partida de 820.900 euros en subvenciones directas a las 92 comisiones de Hogueras de la ciudad, lo que supone un incremento cercano a 250.000 euros respecto a 2022.

Este aumento del 42 % en cuatro años responde a la estrategia municipal de blindar la actividad de las comisiones ante el encarecimiento de los monumentos y la organización de actos.