Fiestas del Medievo en Villena: fechas, actos clave y todo lo que no te puedes perder

Fiestas del Medievo en Villena, una experiencia inmersiva en el pasado de la villa. Ayuntamiento de Villena

Villena ya se prepara para uno de sus fines de semana más singulares del año: las Fiestas del Medievo, una cita que convierte el casco histórico en un escenario de época a los pies del Castillo de la Atalaya. Del 6 al 8 de marzo, la ciudad viaja simbólicamente varios siglos atrás para ofrecer una experiencia inmersiva en la Edad Media, donde la música, la artesanía y la participación vecinal son protagonistas absolutas.

Considerado uno de los grandes eventos festivos y culturales de la provincia y de la Comunitat Valenciana, el Medievo atrae cada año a miles de visitantes en solo tres días. El barrio de El Rabal, con sus callejones empedrados, plazas recogidas y rincones con encanto, se transforma por completo para acoger esta fiesta organizada por la Asociación de Vecinos de El Rabal y la Concejalía de Casco Histórico. Todo el entorno urbano se adapta al viaje en el tiempo: decoración, puestos, música y, sobre todo, el vestuario de vecinos y visitantes, que se atavían con ropajes de hace seis siglos para reforzar la sensación de estar viviendo en pleno medievo.

El programa arranca con uno de los momentos más simbólicos de la fiesta: la teatralización de la llegada de los Reyes Católicos a Villena en 1480, hecho histórico que sirve como origen narrativo de esta celebración. Esta representación abre oficialmente un fin de semana en el que el pasado cobra vida entre murallas, plazas y cuestas del casco antiguo.

Tras la recreación histórica, llega el tradicional pregón, que este año correrá a cargo de Freike Veldman, un holandés con alma villenera e impulsor del santuario de animales salvajes Primadomus. Sus palabras darán paso a una primera noche donde la música se adueña de las calles, con actuaciones de música árabe y celta, espectáculos de pólvora y fuego y un concierto final de inspiración balcánica para cerrar la velada.

Cuándo y dónde Del 6 al 8 de marzo Casco histórico de Villena (barrio de El Rabal) y Castillo de la Atalaya Viernes Teatralización de la llegada de los Reyes Católicos (1480) Pregón de Freike Veldman (Primadomus) Apertura de mercado artesanal y gastronómico Música árabe y celta, pólvora y fuego, concierto balcánico Sábado Mercado y animación de calle todo el día Talleres, actividades infantiles y conferencias Bodas oficiales con ambientación medieval Procesión de las Antorchas: Plaza de Biar–Castillo Domingo Marcha de las Verduleras Verdes (Plaza de Santiago) y Blancas (Plaza de Biar) Batalla de las Lechugas en la explanada del Castillo Combates medievales, teatro de época y actividades familiares Información y programa: www.fiestasdelmedievo.com

Mercado artesanal, talleres y vida en la calle

Con el pistoletazo de salida, se abre también el gran mercado que recorre la ciudad medieval de Villena con cientos de puestos de artesanía y gastronomía. Entre olores de especias, cuero, madera, pan recién hecho o dulces tradicionales, el visitante puede detenerse en cada parada, conversar con artesanos y descubrir productos únicos.

Durante todo el fin de semana se suceden actuaciones musicales, espectáculos de danza y talleres que recuperan técnicas milenarias, como el teñido natural de tejidos. El programa reserva un espacio destacado para el público familiar: hay decenas de actividades infantiles repartidas por el centro, pensadas para que los más pequeños también sientan que forman parte del juego de viajar en el tiempo.

Las Fiestas del Medievo no se limitan al entretenimiento de calle, sino que incluyen un componente cultural y divulgativo. Este año, entre las conferencias previstas, destaca la participación del director de la Casa Sefarad de Córdoba, Sebastián de la Obra, además de charlas sobre armamento de combate medieval, poesía y otras manifestaciones artísticas de la época. La Concejalía de Turismo organiza además visitas guiadas al patrimonio histórico de Villena, una oportunidad para conocer con más detalle su castillo, sus templos y su legado monumental.

La experiencia se completa con la gastronomía local y los vinos de la zona, que encuentran su espacio en bares, restaurantes y puntos de degustación repartidos por el casco histórico. Entre programa y programa, la pausa para el tentempié se convierte casi en un ritual más de la fiesta.

Procesión de las Antorchas en Villena. Ayuntamiento de Villena

Bodas medievales y la Procesión de las Antorchas

El sábado se reserva para algunos de los momentos más esperados por el público. No falta la celebración de bodas oficiales enmarcadas en el contexto medieval, con parejas que deciden darse el “sí, quiero” bajo un escenario y vestimenta de época, rodeadas de un ambiente que multiplica el componente simbólico y festivo.

Pero el punto álgido de la jornada llega avanzada la noche, con la Procesión de las Antorchas. Este recorrido arranca antes de la medianoche en la Plaza de Biar y asciende hasta el Castillo, iluminando las calles con un río de fuego que, según la tradición, cumple la función purificadora de espantar brujas y magos. La imagen de centenares de antorchas serpenteando por el casco antiguo es una de las estampas más representativas de las Fiestas del Medievo, y uno de los actos que más público congrega.

La última jornada mantiene el ritmo frenético de propuestas, con un programa que invita a improvisar y dejarse llevar por lo que vaya surgiendo en cada esquina. Para disfrutar del domingo solo hace falta un plano del programa y ganas de callejear, porque casi en cada plaza espera una exhibición, un taller o un pequeño espectáculo.

La participación ciudadana es una de las peculiaridades de la celebración villenera. Ayuntamiento de Villena

Entre los actos más singulares del domingo figura la Marcha de las Verduleras Verdes, que parte a las diez de la mañana desde la Plaza de Santiago, y la Marcha de las Verduleras Blancas, que hace lo propio desde la Plaza de Biar. Ambas columnas de participantes convergen en la explanada de la puerta del Castillo para protagonizar la peculiar Batalla de las Lechugas: una “guerra” incruenta librada a golpes de hojas de esta verdura, en clave de humor, convivencia y complicidad entre vecinos y visitantes.

Tras ese estallido de risas y buen ambiente, la jornada se estira durante todo el día. El tiempo parece detenido en la Edad Media mientras el público puede presenciar combates medievales, teatro de época y nuevas actividades infantiles y familiares. Entre acto y acto, sigue siendo posible perderse por los callejones empedrados, descubrir puestos de artesanía, encontrar productos originales y seguir sumando recuerdos al álbum de esta fiesta.

Una fiesta abierta a quien quiera sumarse

Si algo define a las Fiestas del Medievo es su carácter abierto y participativo. La ciudad se vuelca y contagia al visitante de esa sensación de formar parte de una representación colectiva, donde cada persona, con su ropa y su actitud, contribuye a la atmósfera general. No se necesita mucha planificación: basta con dejarse llevar, pasear sin prisa y permitir que el propio ritmo del casco histórico marque el itinerario.

Las Fiestas del Medievo de Villena se caracterizan por la autenticidad histórica. Ayuntamiento de Villena

Para quienes quieran preparar con más detalle su escapada, la organización pone a disposición del público toda la información actualizada en la web oficial www.fiestasdelmedievo.com, donde se puede consultar el programa, los horarios y las recomendaciones para disfrutar al máximo de la experiencia. Un fin de semana, en definitiva, para cambiar de siglo sin salir de Villena.