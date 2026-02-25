Las Hogueras de Alicante presentan el premio Flama Diversa para fomentar la diversidad en la fiesta

La Federació de Fogueres de Sant Joan crea el premio Flama Diversa para premiar a la hoguera y a la barraca más inclusivas de 2026.

Las Hogueras de Alicante han presentado un reconocimiento a la inclusión y al respeto por la diversidad que se entregará por primera vez este curso.

La Federació ha firmado un convenio con las asociaciones por los derechos LGTBI Entendemos LGTBIQ+, TEMIS LGTBIQ+ y Alicante Entiende para que los ganadores reciban 300 euros por su aportación a la fiesta.

El presidente de la Federació, David Olivares, ha señalado que el objetivo de esta iniciativa ha sido "concienciar sobre el papel que pueden desempeñar las Hogueras como espacio de inclusión".

"Los alicantinos y las alicantinas siempre decimos que somos una ciudad acogedora y creo que es un buen momento para demostrarlo", ha indicado.

El premio Flama Diversa "nace para reconocer, visibilizar y estimular el tratamiento respetuoso hacia la diversidad sexual por las comisiones en sus fogueres", ha indicado Olivares.

Así, los ganadores también recibirán un banderín y un trofeo diseñado por el artista alicantino Íñigo Lanz, que representa una llama en arcilla con los colores de la bandera LGTBI.

Desde la Federació han animado a todos los foguerers a que participen en este concurso, "que ha llegado para quedarse", ha sostenido el presidente.

Durante el acto de presentación también ha tenido lugar un coloquio sobre la diversidad e inclusión de personas del colectivo en la fiesta.

En él han participado el presidente de la Federació, David Olivares; el asesor de la Federació, Iván Botella Gil; la dama d'honor de la Bellea del Foc d'Alacant, Claudia Aroca, y otros miembros de las asociaciones que forman parte del convenio.

