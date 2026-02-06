Jorge (23) presenta novela sobre la guerra civil: "Estamos cometiendo los mismos errores que hace cien años"

Del pacto de silencio de la transición en España a que uno de los libros más vendidos en España sea sobre la guerra civil. Jorge Selva Dorado, con 23 años, representa a la juventud que vuelve su mirada un siglo atrás y lo hace con su primera novela, El silencio de Lugar Nuevo.

Para Selva, el retorno literario al pasado no es un ejercicio de nostalgia, sino una necesidad social urgente. "Debemos ir al pasado como sociedad porque estamos cometiendo los mismos errores que cometimos hace cien años", razona tajante en esta entrevista a EL ESPAÑOL.

El joven escritor observa con preocupación el clima actual entre sus contemporáneos. Según explica, percibe una "radicalización" y una "politización" que los jóvenes están padeciendo a través de las redes sociales y las medidas políticas.

Frente al deseo de olvido de generaciones anteriores, Selva aboga por el estudio histórico para construir un futuro mejor. "El estudio del pasado puede ser muy bueno para que se cree un futuro en el cual dejemos atrás todo aquello que realmente no nos incumbe y avancemos", señala.

El título de la novela, El silencio de Lugar Nuevo, hace referencia al mutismo que imperó en las familias de sus padres y abuelos. Para el autor, este silencio ha dado paso a una era de "analfabetismo por elección", donde a pesar de tener todo el conocimiento a un clic, no se profundiza en la información.

Selva critica duramente el uso partidista de la historia actual. "La Guerra Civil se ha vuelto a sacar de los libros para un uso político y no para un uso educativo", denuncia. Y por eso califica este hecho como un "error gravísimo" cuando aún no ha pasado ni un siglo del conflicto.

Eso sí, a diferencia de generaciones anteriores que apenas llegaron a tocar el siglo XX en España en su formación, Selva afirma que dedicaron casi un semestre entero en el instituto a estudiar la contienda y el franquismo. Para él, es vital enseñarlo desde un "punto de vista dialogado" para entender los "porqués" sin que sirvan de justificación.

La novela tiene una estructura marcadamente visual, influenciada por la pasión del autor por el cine y la televisión. "Cuando escribo una escena, me la imagino cómo se vería en una gran pantalla", indica. De ahí que añada que los capítulos están pensados con el dinamismo de una serie.

El pueblo en el que se inspira para la trama se basa en sus raíces familiares en la provincia de Toledo: "Es un homenaje realmente a mi abuela, a mi familia y a la generación que estuvo en mi pueblo durante esos años". Y de ella, saca esa inspiración para crear ese amplio relato coral que empieza en 1934 y acaba en 1940.

La generación de Jorge Selva es la que asume ampliamente programas de intercambio como el Erasmus. Una experiencia que en su caso le llevó a Escocia y que concede le marcó al plantear este libro. "Cuando estás fuera de España aprecias más las cosas que hay. En ningún momento me he sentido tan unido a mi país y a mi ciudad de Alicante como cuando estaba fuera", reflexiona.

Selva concluye que decidió arriesgarse con un tema polémico para lanzar una crítica necesaria. "Ni a día de hoy podemos hablar tranquilamente de la Guerra Civil. Como jóvenes tenemos que hablar de ella para no volver a repetirlo ni llegar a esos extremos", finaliza.