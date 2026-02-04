Alicante apuesta por autores jóvenes y para jóvenes: "Leen cada vez más"

"Niños y jóvenes siguen siendo grandes lectores y leen cada vez más, por eso hay más obras que se publican". Esa es una de las ideas con las que el Centro de estudios Mario Benedetti presenta la programación para el 2026. La Universidad de Alicante rompe con ellos los falsos mitos sobre la lectura en ese grupo de edad. Y para ellos trae a autores superventas como Nando López y presenta a emergentes.

"Seguimos apostando por voces emergentes en poesía y narrativa para dar cabida a todos los géneros e insistimos en la importancia del teatro", valora la directora Beatriz Aracil en la presentación de este miércoles. Un punto en el que la secretaria académica Mónica Ruiz señala la apuesta por el cómic y la literatura infantil y juvenil, "especialmente por la investigación que ha dejado de tener un enfoque puramente educativo para ser un fenómeno cultural que es complejo".

En esa tendencia al alza Ruiz explica que "los autores para literatura infantil y juvenil trabajan más en redes y escuchan mucho más a sus lectores, hasta el punto de adelantar y retrasar la publicación de una entrega dentro de una saga". Y como añade Aracil, los grandes autores de la LIJ juegan con esa doble lectura que es para adultos y mayores, "porque son libros de calidad para que cualquiera pueda disfrutarlos en distintas capas".

Si hay más libros en el mercado, también aparecen más estudios que se centran en ellos. Por eso insisten en que "esa investigación ha dado un cambio con numerosas revistas, no es una literatura menor". La prueba de esta evolución la quieren reflejar en su programa. "Queremos traer a autores que ofrecen una calidad literaria importante y que son ya objeto de estudios por la academia y que son lecturas fervientes por un público juvenil".

"Y que son premiados", añade Ruiz sobre la selección que abre Nando López este 10 de febrero en un encuentro con el público. "Los lectores jóvenes son más fervientes", puntualiza la secretaria académica en referencia a que, además, atienden masivamente a estos actos, como han visto en cursos anteriores en esta programación.

Nando López iniciará el ciclo de literatura infantil y juvenil Ven al CeMaB con el que Ruiz valora que se trata de uno de los escritores más leídos entre este público y "no rehuye temas complicados como el suicidio o la homofobia". La acogida que esperan contradice el mito de que los jóvenes leen poco y que el reciente Barómetro de Hábitos de Lectura corrobora que entre 14 y 24 años con el 77 % son los que más leen por ocio, frente al 58 % de los de 35 a 65 años.

Jóvenes poetas jóvenes, con autores menores de 30 años, apuesta por Juan de Salas y Aitana Monzón. "No todo es la presencia del yo lírico y el amor, también hay reflexiones, reflexiones sobre lo que es la ciudad en la que habita, su historia, cómo interactúa el pasado con el presente".

La directora describe el trabajo de Aitana Monzón y su uso "del monólogo dramático en su poemario premiado en el que hay una búsqueda de uno mismo y de la belleza que acaba en corrupción". De su segundo libro parafrasean a Luis Alberto de Cuenca que lo considera enigmático y exótico, "merece la pena tenerla con nosotros".

En esa línea de juventud Aracil también destaca el ciclo Encontrarse en la palabra en el que traerán a las escritoras Lucía Asun Mbomío y Safia El Aaddam, "que se caracterizan por una escritura feminista, pero también antirracista". Estas, remarca, conectan muy profundamente con temas que buscan los jóvenes.

La primera con una novela más autobiográfica habla de la segunda generación de africanos en España. La segunda, activista, se centra también en esa idea de hijos de migrantes y violencia institucional. De ella destacan su participación en campañas como Te cedo una cita o Te cedo mi voto para los colectivos de migrantes no nacionalizados.