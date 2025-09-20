Estos son los 9 espectáculos pirotécnicos que componen el ciclo ‘Pólvora tot l’any 2025-26’ en Alicante
Pirotecnia Mediterráneo (millor espectacle), la foguera Parque Plaza de Galicia (millor activitat) y la foguera Diputació Renfe (millor cremà) triunfan en la II gala de la pirotecnia Pedro Luis Sirvent.
La II edición de la gala de la pirotencia Pedro Luis Sirvent ha dado a conocer los nueve espectáculos pirotécnicos que componen ‘Pólvora tot l’any 2025-26’.
La Federació de les Fogueres de Sant Joan ha presentado un ciclo compuesto por siete mascletàs que entrarán a concurso a las que hay que sumar tanto el disparo del centro comercial Gran Vía como la Arribada del Foc:
- 4 de octubre (nocturna). Avenida Periodista Rodolfo . Pirotecnia Turís.
- 2 de noviembre (zona de plaza de España). Pirotecnia Coeters Dragón.
- 8 de febrero (zona de polígonos de San Blas). Pirotecnia Mediterráneo.
- 22 de marzo (zona de Casa del Mediterraneo). Pirotecnia Hermanos Ferrández.
- 3 de mayo (zona San Gabriel). Pirotecnia Ferrández.
- 23 de mayo (nocturna- zona La condomina). Pirotecnia Valenciana.
- 7 de junio (zona San Nicolás de Bari). Pirotecnia Alto Palancia.
- 13 de junio (Rotonda Agatángelo Soler junto CC Gran Vía). Pirotecnia Ferrández.
- 17 de junio- Arribada del Foc (fachada de El Corte Inglés). Pirotecnia Mediterráneo.
Durante la gala se entregaron los premios a la millor activitat pirotécnica i millor espectacle pirotècnic.
El primero de los galardones recayó en la foguera Pârque Plaza Galicia y el segundo, otorgado por el jurado de ‘Pólvora tot l’any’ del ejercicio pasado, fue para Pirotecnia Mediterráneo (que disparará la próxima Arribada del Foc).
El resto de premios a la millor activitat pirotècnia fueron: 1º.- Foguera Parque Plaza de Galicia 2º.- Foguera Don Bosco 3º.- Foguera Pla del Bon Repós – La Goteta 4º.- Foguera Florida Portazgo 5º.- Foguera Francisco Albert y Rambla de Mendez Nuñez 6º.- Foguera Florida Plaza de la Viña 7º.- Foguera Port d’Alacant.
Además, el presidente de la Federació de les Fogueres de Sant Joan, David Olivares, anunció en su turno de la palabra, la creación de un nuevo galardón a la millor cremà para motivar a las comisiones fogueriles "a cuidar de la pólvora que supone el principio del fin de nuestras fiestas cada ejercicio".