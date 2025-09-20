Estos son los 9 espectáculos pirotécnicos que componen el ciclo ‘Pólvora tot l’any 2025-26’ en Alicante

La colorida instalación de la pólvora para una mascletà en Luceros. M. H.

La II edición de la gala de la pirotencia Pedro Luis Sirvent ha dado a conocer los nueve espectáculos pirotécnicos que componen ‘Pólvora tot l’any 2025-26’.

La Federació de les Fogueres de Sant Joan ha presentado un ciclo compuesto por siete mascletàs que entrarán a concurso a las que hay que sumar tanto el disparo del centro comercial Gran Vía como la Arribada del Foc:

- 4 de octubre (nocturna). Avenida Periodista Rodolfo . Pirotecnia Turís.

- 2 de noviembre (zona de plaza de España). Pirotecnia Coeters Dragón.

- 8 de febrero (zona de polígonos de San Blas). Pirotecnia Mediterráneo.

- 22 de marzo (zona de Casa del Mediterraneo). Pirotecnia Hermanos Ferrández.

- 3 de mayo (zona San Gabriel). Pirotecnia Ferrández.

- 23 de mayo (nocturna- zona La condomina). Pirotecnia Valenciana.

- 7 de junio (zona San Nicolás de Bari). Pirotecnia Alto Palancia.

- 13 de junio (Rotonda Agatángelo Soler junto CC Gran Vía). Pirotecnia Ferrández.

- 17 de junio- Arribada del Foc (fachada de El Corte Inglés). Pirotecnia Mediterráneo.

Durante la gala se entregaron los premios a la millor activitat pirotécnica i millor espectacle pirotècnic.

El primero de los galardones recayó en la foguera Pârque Plaza Galicia y el segundo, otorgado por el jurado de ‘Pólvora tot l’any’ del ejercicio pasado, fue para Pirotecnia Mediterráneo (que disparará la próxima Arribada del Foc).

El resto de premios a la millor activitat pirotècnia fueron: 1º.- Foguera Parque Plaza de Galicia 2º.- Foguera Don Bosco 3º.- Foguera Pla del Bon Repós – La Goteta 4º.- Foguera Florida Portazgo 5º.- Foguera Francisco Albert y Rambla de Mendez Nuñez 6º.- Foguera Florida Plaza de la Viña 7º.- Foguera Port d’Alacant.

Además, el presidente de la Federació de les Fogueres de Sant Joan, David Olivares, anunció en su turno de la palabra, la creación de un nuevo galardón a la millor cremà para motivar a las comisiones fogueriles "a cuidar de la pólvora que supone el principio del fin de nuestras fiestas cada ejercicio".