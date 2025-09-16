La Muestra de Teatro se reafirma en Alicante y llega con estrenos absolutos: "No ha habido riesgo de que se fuera"

La foto de familia de la Muestra de Teatro en los Pozos de Garrigós. M. H.

"No ha habido riesgo de que se fuera". Así de contundente se muestra Roberto García, el nuevo director de la Muestra de Teatro Español de Autores Contemporáneos, en la presentación de la nueva edición que seguirá acogiendo la ciudad de Alicante. Junto a él, apoyando explícitamente su labor y la continuidad, todas las instituciones culturales implicadas.

El director concede que sí "hubo un momento de incertidumbre importante y de vacío administrativo" durante el largo proceso tras la abrupta salida de Mónica Pérez, la anterior directora. García remarca que en ese tiempo ha aparecido la palabra Alicante muchas veces y para mí es un orgullo de que continúe la Muestra en Alicante.

"Todo lo demás pertenece a las especulaciones y al miedo a que un evento como este desaparezca", concluye sobre el tema.

Alicia Garijo, la delegada del IVC, destaca el orgullo de que siga la Muestra y lo que supone ser una de las sedes. De hecho, se estrena la producción propia IVC con que se inaugura el certamen y otro estreno absoluto.

Juan de Dios Navarro, diputado de Cultura, valora también que la presentación se haga en los Pozos de Garrigós: "Que estemos las instituciones juntos nos permite tener una de las muestras más importantes de teatro de España, la única de autores vivos”. Y por eso recalca la importancia de la colaboración, "sigamos trabajando por la cultura y que las cosas pasen en la provincia de Alicante”.

"Es un deber nuestro seguir reclamando que las cosas sigan pasando porque somos una provincia con una tradición importante, de dos millones de ciudadanos y con un 20 % de residentes internacionales que deciden venir por esta vocación de cultura”, añade. Navarro se dirige también a Roberto García "y que será una Muestra excepcional por el trabajo que has hecho en estos meses”.

Nayma Beldjilali, la concejala de Cultura, valora ese trabajo en común y promete que seguiremos trabajando para que se siga celebrando en Alicante: "Ojalá tuviéramos siempre estas actividades nacionales en la ciudad, que es posible por el trabajo de las instituciones, y se ve que se puede hacer”.

Beldjilali destaca que esta es una edición especial tanto "por los años que lleva” como porque Roberto "en un tiempo récord ha hecho una gran programación”. Y, como señalaba la subdirectora del INAEM, porque en esta se presentará especialmente el trabajo de las compañías afectadas por la dana en Valencia.

Marta Torres, directora institucional de actividades de la SGAE, recalca su "apoyo sin fisuras a esta Muestra que es absolutamente necesaria para nuestros dramaturgos y dramaturgas” porque dice a la sociedad que hay autores "vivos que escriben para el público de ahora”. Y así también muestra su apoyo a García por el trabajo hecho y el que vendrá.

Roberto García bromea con el número de la Muestra y dice "espero que no me crucifiquen” como a Jesucristo. En carne viva, el lema de esta edición, se elige porque "vivimos en un mundo con cada vez más heridas”. Y el teatro, "como espejo de la sociedad, las refleja a través del drama y la comedia”.

Del 7 al 16 de noviembre habrá 16 espectáculos, 7 de ellos de la Comunitat Valenciana, y dos estrenos absolutos de seis comunidades autónomas, elegidos para representar voces emergentes y consolidadas. Estas se podrán ver en siete puntos diferentes, con la novedad de una que se hará en la vía pública.

Hay seis ejes temáticos que dan coherencia a los espectáculos: la ciudad como elemento transformador con dos espectáculos, el otro son los retratos generacionales con el impacto por ejemplo de las redes sociales y la búsqueda de su lugar en el mundo.

La vejez es el tercero que tendrá tres espectáculos, la muerte vinculada a problemas de salud mental con el suicidio y a pesar de que se habla de ello, se puede hacer en formato de comedia como prueba la que llega al Principal, la mujer y el último es para juegos formales y relatos fantásticos.

A los espectáculos se suman las actividades, que se desarrollarán el viernes y sábado en Cigarreras. Allí se reunirán todas las asociaciones profesionales de autoría de España para trabajar por el código de buenas prácticas que se empezó a promover en Alicante.

Ahí se hablará por ejemplo de la autoedición teatral. La enseñanza teatral en los estudios reglados y los que no, con dramaturgos en activos que son profesores. También habrá presentaciones editoriales. Y habrá dos cursos de formación, uno impartido por Lola Blasco, y el otro de Patricia Pardo en el Principal, ambas de la Comunitat Valenciana.

En la nueva edición de los cuadernos habrá un artículo de cómo los desastres naturales impactan en la creación, por ejemplo con las entrevistas presenciales con víctimas y cómo se escribirá un texto para su representación.

Los precios de los espectáculos, ya están a la venta y estarán a precios muy apetecibles. Y queremos generar ganas para que el público y los profesionales vengan y lo disfruten.