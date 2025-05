Jose tiene "los trucos para hacer feliz a la gente" y "son cosas que se están perdiendo hoy en día"

"Un manual con trucos para hacer felices a los demás". Así describe Jose Manuel Aramendia su segundo libro, Un truco, dos trucos, tres trucos. Con él espera repetir el éxito del primero, que un colegio de educación especial de Alicante ya ha convertido en una obra de teatro que gira por la provincia.

Sentado en el Instituto Juan Gil Albert, donde trabaja y ha editado este breve volumen, avanza que su intención es llevarlo a las escuelas y seguir hablando de inclusión. Antes ya ha pasado por la Feria del Libro, donde ha presentado ambos.

El sábado, el día de más afluencia, pudo compartir las ideas que lanzó en 2024 con Mago torpón, mago molón y en las que colabora con su hermana Marta para crear sus versos.

¿Qué cuenta en ellos? Si con el primero aprendió a "ser más humilde y ser más cariñoso con las personas", con este nuevo el lema es 'Ahora te toca hacer magia a ti'. Así subraya el cambio de foco que apela a ser consciente de sus mensajes son para todo el mundo.

El que considera "más fácil" y con que arranca es "ser agradecido". Este lo define como "el truco que nunca falla: lo dices y en un suspiro acabas haciendo magia".

La lista continúa con "reírse mucho", "escuchar más que hablar" o "pedir perdón". Una selección que considera que "son trucos facilitos" y que, como subraya, "son los más básicos para la gente".

Él insiste en ello porque lamenta que "estos trucos se están perdiendo hoy en día". Su intención es que "con un poquito, solo un poquito de magia, los niños hoy en día vuelvan a tener estas nociones, estas cosas tan bonitas, pinceladas de magia".

Transmitirlo no le resulta fácil, reconoce. "Como a mí me cuesta un poquito expresarme con la gente, me gustaría ir a clase de oratoria para saber de alguna manera expresarme mejor con los colegios, pero no tengo cómo".

Lo que sí ha avanzado es su idea de crear una aplicación móvil para "ayudar a la gente discapacitada a que salga más a la calle, que no se quede los viernes sola en casa".

La aplicación móvil

A conseguir plasmar ese ambicioso objetivo le ayudará un amigo que estudia Informática y que lo aprovechará como proyecto de fin de grado. Con ello espera romper una convención, "para que los fines de semana los discapacitados nunca estén solos si no quieren".

Un freno que puede llegar "por timidez o por miedo" y que él confía en que al contactar con otras personas eso quede atrás. Sería, como concluye, una forma de lograr que Mago Torpón tuviera "un poco más de magia".