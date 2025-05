¿Habrá Muestra de Teatro en Alicante? A seis meses de celebrarse sigue sin dirección

A principios de noviembre, y desde hace tres décadas, la ciudad de Alicante se convierte en la capital del teatro español contemporáneo. Un ambicioso objetivo que desde la muerte de Guillermo Heras como impulsor inicial es cada vez más complicado. Con más de un año sin dirección y sin fecha aún para este 2025, ¿habrá Muestra de Teatro?

El diputado de Cultura Juan de Dios Navarro se muestra tranquilo al respecto y asegura que una suspensión "no está en el horizonte de la Diputación ni de nadie del patronato". En esta corporación la entidad de mayor peso es el Ministerio de Cultura, a través del INAEM. En ella están también presentes Generalitat, SGAE y el Ayuntamiento de Alicante, todas ellas con un peso económico mucho menor.

Pero a seis meses de que se celebre la que sería la trigésimo tercera edición, el panorama se complica. ¿Quién realiza una selección de las obras que participarían? ¿Cuándo se podría hacer esa contratación? Son dos de las preguntas clave para una cita que representa la mayor inversión en Cultura del Estado en la provincia.

La edición de 2024 se pudo realizar gracias a que la anterior directora, Mónica Pérez Blanquer, había llegado a presentar un proyecto a principios de ese año. Pese a su dimisión en septiembre, las diferentes entidades decidieron seguir adelante y se consiguió una muy buena respuesta del público.

Este 2025 no se cuenta con ese respaldo, lo que supone que no hay ningún criterio para seleccionar las obras de lo que debe ser una Muestra de Teatro Español de Autores Contemporáneos. Mucho menos algo que esté a la altura del prestigio que se había conseguido en treinta años. De hecho, ya son dos ediciones en las que no se entrega la Palma, el premio que homenajea a una reconocida figura.

El Instituto Nacional de las Artes Escénicas y la Música, al ser quien más aporta a las cuentas, es quien tiene una mayor responsabilidad. Pero estos dos últimos años también han sido complicados en Madrid. Pese a los reiterados contactos de este periódico, no hay respuesta a lo que se está haciendo y solo son los organismos autonómicos y provinciales los que dan pistas de las reuniones que sí se mantienen.

"Se han tenido distintas reuniones", recalca Navarro. Y así subraya que "la última ha sido este martes" y que la semana anterior hubo otra. En ellas se abordaba quién se encargaría de la dirección artística "y se ha llegado a un entendimiento para que sea el INAEM que, al final, ha buscado la fórmula para poder contratar".

La queja sobre los contratos ya fue el motivo del abandono de Pérez Blanquer. El diputado asegura que, ante la premura de tiempo, se había ofrecido su institución para "hacer una contratación con un súper simplificado".

Una posibilidad que se descartó finalmente desde Madrid porque veían "más ágil y rápido" que se encargaran ellos mismos de resolver esta cuestión esencial. Navarro reitera que por eso tiene esa seguridad de que "este noviembre podamos tener otra Muestra de Teatro como las que hemos tenido con anterioridad".

Lo que se puede

El problema, como señalan fuentes del sector con la condición de no aparecer, es que con el calendario tan ajustado "no será una muestra real, sino una selección de lo que se puede contratar y para eso no tiene sentido".

Las turbulencias en el Ministerio, con una directora del INAEM que ha anunciado este febrero una nueva Dirección general de artes escénicas y música, no benefician al proyecto. En la memoria de los profesionales alicantinos está aún reciente la herida de la desaparición del Festival de Música Contemporánea de Alicante, creado en 1985 y caído con la Gran Recesión en la década anterior. Una cita que también dependía de Madrid.