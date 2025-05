Pedro Simón, escritor, revive lo peor de la crisis inmobiliaria: "Todos estamos a una llamada de que se nos joda la vida"

Pedro Simón vuelve a su pasado para presentarnos el que siempre puede ser nuestro futuro: "Todos estamos a una llamada de que se nos joda la vida". Lo hace con Peligro de derrumbe, la que fue su primera novela y que trae este viernes a las Veladas Literarias del Maestral en Alicante.

En una sala nueve personas pasarán una entrevista por un puesto de trabajo para ser comercial. Ese planteamiento le basta para retratar la desesperación de "María, esta mujer muy religiosa que tuvo que empezar a prostituirse para dar de comer a su hijo".

O la de Babacar, "una mezcla de dos historias de inmigración que conocí, una de ellas absolutamente brutal: la de una madre en una patera, que estuvo tratando de alimentar con sus orines a su bebé hasta que murió y lo tuvo que tirar por la borda".

Son historias que parten de una realidad que Pedro Simón conoció en su trabajo como periodista en El Mundo, retratando "la última crisis económica, en la que España era una especie de Mad Max, en el que estaba todo arrasado".

Y lo recuerda así: "Raro era la persona que no tenía algún muerto cerca, raro era quien no tenía algún contagiado, raro era el que no tenía a alguien que lo había perdido todo, que se había quedado sin curro, que había tenido que cerrar su empresa, que había sido víctima de un ERE, de un ERTE".

Las dimensiones de aquella plaga que arrasó España entre 2007 y 2013 también las enumera porque "había 500 desahucios al día, había trimestres en los que hubo ochocientos mil parados más, el paro casi llegó al 30 %. O sea, una situación absolutamente devastadora". Tanto que "en mi casa vivimos esto también. No voy a entrar en detalles, pero nos pasó esta ola por encima".

Todo eso lo fue contando como reportajes: "Siempre creo que ahí donde hay una herida, hay una historia que contar. Creo que allí donde hay dolor, hay materia prima para un reportaje". De esa avalancha, "me vinieron tantos que aquel pabellón de heridos pues me sugirió que había que hacer algo".

Lo escribió, publicó y luego desapareció: "No se reeditó y era un libro que circulaba en mercados de segunda mano y a veces pagando un precio un poco desorbitado". Diez años después Pedro Simón ha ganado premios como el Primavera con que abrió una trilogía sobre la familia que le ha permitido contar con el apoyo de Espasa para publicarlo de nuevo.

Así tuvo que volver a un material que en su día no quiso releer y recordarse a sí mismo. ¿En el 2015 eras más despiadado que ahora? "Era más joven, con lo cual era más atrevido, con lo cual seguramente era más despiadado. Solo se puede escribir también así".