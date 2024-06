La novela de una ruptura que recorre el laberinto de las nuevas relaciones en un Alicante de ficción

En la calle París de la ciudad de Alicante termina la historia entre los protagonistas del estreno en la novela de Sonia Martín. La periodista radiofónica publica élE. Cuenta atrás, vive adelante, un libro que retrata la vida en pareja y los nuevos caminos que se abren mediante las aplicaciones tras su fin.

Sentada en una terraza de esta calle, tomando un cortado, Martín avanza lo que es este trabajo que presentará al público este jueves a las 19 horas en la sede de San Fernando de la UA. "La novela tiene parte mía autobiográfica con cosas que se desarrollaron aquí y quería que eso estuviera", empieza explicando.

En un particular juego de palabras que anticipa las barreras del lenguaje que desea romper con la novela, Martín se refiere a sus protagonistas como él y Ele. Y los sitúa en su peor momento, la separación: "Quería arrancar con la ruptura y luego hacer el flashback porque tiene que hacerse constancia de que son casi treinta años: que pensaban que se iban a hacer viejitos juntos".

Ese futuro que creían que viviría es el que le da el material literario. "Las cosas cambian de golpe y porrazo y ella intenta sobreponerse a eso", apunta, "y hace memoria para asimilar la situación". Mientras echa la mirada atrás, también va "conociendo otras personas", después de los años juntos "que estás constreñido o cómo estás en esa burbuja".

El camino que les hace recorrer tiene recovecos en los que "ella tiene muchos recuerdos de que fueron felices, pero también muchas cosas que llevan a la ruptura: con deseos que no se cumplen y unas sensaciones que ya no tienen y que ya no vale la pena seguir así".

Por eso Martín destaca que "es una novela sobre el cambio, que aquí es por una ruptura". Y que lleva a su Ele a "preguntarse por esos cambios" hasta recuperar una de las bases de El Gatopardo: Si yo cambio, ¿todo cambia o me mantengo en mi relación cómo estaba?.

La ágil escritura de Sonia Martín llevará a que "Elena en ese camino que hace se vea como una mujer que no necesita a nadie más y que puede ser feliz sin esa relación con otras cosas". En ese viaje las aplicaciones para encontrar pareja tendrán su protagonismo, lo que también da pie a la periodista de Radio Alicante a explicar conceptos como taquipsiquia —el síndrome del pensamiento acelerado—, el ghosting o el breadcrumbing.

El repaso a esos conceptos que hablan de cómo se viven las relaciones sentimentales en la actualidad es solo uno de las formas con las que en élE Martín rompe con las normas periodísticas que aplica en su día a día. Los diálogos que se mantienen a través de las aplicaciones móviles, las poesías y la tendencia a evitar las oraciones subordinadas buscan ese naturalismo "con el que se siente libre".