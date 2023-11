ADDA Simfònica celebra su candidatura a los Grammy: "La nominación es un premio en sí misma"

El Auditorio de la Diputación de Alicante (ADDA) ha sido el lugar escogido este lunes para anunciar la nominación de la Orquesta ADDA·Simfònica y de su director titular, Josep Vicent, a la 66 edición de los American Grammy en la categoría 'Best large jazz ensemble álbum' con el disco Ritmo: The Chick Corea Symphony Tribute.

El diputado de Cultura, Juan de Dios Navarro, ha calificado como una buena noticia para la provincia de Alicante: "las nominaciones son un premio en sí". Navarro ha continuado dando la enhorabuena tanto a Vicent como a toda la orquesta sinfónica por el "trabajo que estáis haciendo, las horas de dedicación, y sobre todo el esfuerzo que conlleva".

"Esto es un éxito de todos porque hace unos años no teníamos una marca musical propia desde el punto de vista sinfónico y hoy en día la tenemos, y es una marca respetada en todo el mundo. Me ilusiona mucho como músico, pero también como alicantino porque cuando era pequeño no era posile, y ahora lo es para todas las generaciones venideras", se ha referido así Josep Vicent a las tres nominaciones en total; 2 Grammy Latinos y un premio Grammy.

Con esta nominación culmina un gran año para la agrupación alicantina que, entre otros premios, a finales de septiembre fue nominada a los Latin Grammy, en esta ocasión en la categoría de Mejor Álbum Instrumental. Los ganadores de los Grammy Latinos se darán a conocer el próximo jueves, 16 de noviembre, en una gala que por primera vez sale de Miami y se celebra en Sevilla. Asimismo, la ceremonia de entrega celebrará el próximo 4 de febrero y se emitirá en directo por CBS y Paramount+ desde el Crypto.com Arena de Los Ángeles.

El disco nominado rinde homenaje al pianista, teclista y compositor estadounidense de jazz Chick Corea, al que el director del ADDA ha calificado como un símbolo de convivencia. "Era un hombre capaz de enfrentarse a a los concienrtos de Mozart, coger las influencias de la música popular española, el jazz más americano y tradicional, el futuro de las tecnologías, y ponerlo todo en una nave nueva.

Disco The Chick Corea

El proyecto sinfónico con banda se grabó en directo durante el festival Fijazz 2021 bajo la dirección de Josep Vicent y contó con la colaboración de artistas de la talla de Paquito D'Rivera, Antonio Lizana, David Pastor y el Trío de Emilio Solla, formado por Jorge Roeder en el contrabajo, Ferenc Nemeth a la batería y el propio Solla, premio Grammy al Mejor disco de Jazz, al piano. Precisamente el insigne pianista realizó los arreglos para orquesta sinfónica de este disco, que tiene una duración de sesenta minutos y que vio la luz ese mismo año como un homenaje a la leyenda del jazz.

Entre otros temas, Ritmo: The Chick Corea Symphony Tribute incluye Pixieland Rag, El Bozo (Pt. II), Leprechaun’s Dream, Children’s Songs, Señor Mouse o Armando’s Rhumba. Se trata del segundo álbum grabado con Warner Classics, una de las mayores discográficas del mundo, que dispone de un catálogo de grabaciones con artistas de la talla de Herbert von Karajan, Yehudi Menuhin, Zubin Mehta, Daniel Barenboim, Maria Callas, Martha Algerich o Damián Martínez. El primer trabajo que nació de la colaboración de la orquesta alicantina con el sello discográfico incluía una selección monográfica del compositor Camille Saint-Saëns en conmemoración del centenario de su fallecimiento.

