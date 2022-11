Belén Mora, Bellea del Foc: "La mejor manera de que Alicante disfrute de unas Hogueras 2023 increíbles es unidos"

Tiene 25 años y se dedica al márquetin y a la gestión de eventos. Así se presenta Belén Mora, la Bellea del Foc 2023 que lleva toda la vida en las Hogueras de Alicante. Su elección confirma el regreso a la normalidad del ciclo festero y para ello pide unidad y trabajo en común para que Alicante disfrute de "unas Hogueras increíbles".

"Tuve la suerte de vivir mi presentación antes del estallido del Covid y de que todo empezara", recuerda tras su presentación junto a sus damas de honor. Un día soleado recibe a las siete veinteañeras que no han dormido después de la elección y que suceden al equipo liderado por Marina Niceto que ha reanudado el ciclo del fuego después del parón provocado por las restricciones de la pandemia.

Las Hogueras de 2022 se recordarán como un momento clave en la historia de las fiestas oficiales de Alicante. Ni su falta en 2020 ni en 2021 consiguieron que Belén Mora perdiera la ilusión por ello. "Decidí presentarme porque así lo sentía y les Fogueres es algo que hay que vivir con intensidad", afirma risueña. De ahí que asegure que "es la mejor decisión que he tomado nunca".

Las fiestas siempre han sido el consuelo que ha tenido la nueva Bellea del Foc cuando recuerda estos dos últimos años. "En ese momento de desasosiego, de estar en casa, de no ver la luz al final del túnel, siempre tenías como esa esperanza, ese rayito de luz y de volver a disfrutar de lo que a los alicantinos nos gusta, que es les Fogueres".

Y ahí ya tiene un mensaje claro que compartir. "Animar a la gente a dejar atrás lo que hemos vivido no me refiero a les Fogueres sino a la situación de pandemia. Yo lo he vivido muy intensamente porque han sido mis Hogueras y las he disfrutado como nunca, pero sí que hay personas que me han transmitido que han sido diferentes, más frías. Y no quiero que ese sentimiento se quede. Por eso animo a los alicantinos a dejar ese sentimiento atrás y a disfrutar las Hogueras con plenitud".

Si así se dirige a toda la ciudad, también tiene en cuenta que ha sido un tiempo complicado para las comisiones y barracas, que afrontan ahora un ejercicio que busca la normalidad: "Les animaría diciendo que, para mí, la ilusión lo puede todo". "Ese trabajo diario que hace cada comisión por sacar adelante un monumento, detrás de ello está esa ilusión. Les diría que sigan trabajando por sus comisiones, que sigan remando juntos hacia un mismo puerto. Si nos unimos y trabajamos todos por la fiesta es la mejor manera de que Alicante pueda disfrutar de unas Hogueras 2023 increíbles, que es lo que todos queremos al fin y al cabo".

En esa labor no estará sola. Le acompañan Paula Carpena, con 24 años y de la Hoguera Avenida Costa Blanca – Entreplayas; Carolina García, con 24 años y de la foguera Baver – Els Antigons; Belén López, con 25 años y de Ángeles Felipe Bergé; Alba Martínez Anaya, con 25 años de Sant Blai – La Torreta; Alba Martínez Quintanilla, con 25 años y de Barrio Obrero; y Andrea Postigo, con 25 años y de Florida Portazgo.

