Le pide la mano a su novio en pleno concierto del Brilla Torrevieja: "Lo vas a recordar toda tu vida"

El verano es sinónimo de amor y de festivales de música. Con esta mezcla perfecta, una novia -de la que no ha trascendido su nombre- pensó en declararse a su novio Sergio. Para ello, se alió con el grupo musical cordobés 'El duende callejero', a cuyo concierto acudieron el pasado martes 2 de agosto dentro del festival Brilla Torrevieja que se está celebrando estos días en el municipio costero de la comarca de la Vega Baja.

Y lo hicieron con numerosos amigos, también aliados de la chica, para que todo saliera como había planeado. Y, a juzgar por las imágenes que ha difundido la organización, así fue.

Estaba el cantante Ángel en el escenario que se encuentra en la Playa del Cura cuando, en un momento determinado del concierto gratuito, empezó a hablar: "Por aquí hay un tío que me han dicho... a ver si se da por aludido", avanzaba ante la expectación del público. "Que me han dicho que tiene una parienta que lo pone en fin de año a cambiar las cortinas, a recoger la casa cuando se han ido los colegas de la casa ya, no sé si se da alguien por aludido por allí", continuaba.

La pedida de mano a Sergio en el festival Brilla Torrevieja 2022 Emilio Martínez Alicante

"Se llama Sergio, si no me equivoco", anunciaba el cantante. En ese momento, varios de sus amigos le jaleaban y él levantaba los brazos sorprendido mientras lo enfocaba las cámaras de la organización, hasta el punto de ser ovacionado.

"Sergio", le decía directamente la voz del grupo que se dio a conocer en 2018 (se formaron en 2016) gracias al talent televisivo Factor X, "quédate con estas caras porque este momento lo vas a recordar toda tu vida", a lo que Sergio le gritó con humor: "no, lo vamos a revivir". "Bueno, quizás no lo tengas que revivir más veces, esperemos que no", le espetaba el artista.

Es en ese instante cuando se gira a su pareja, se abre de brazos porque ve que ella, con anillo en mano, hinca rodilla, a lo que él directamente se le lanza en un abrazo-beso que dura varios segundos mientras el público jalea.

A continuación, ella le pone la alianza en su mano derecha, unos amigos le ponen a ella un velo y a él una cinta y entre gritos de "¡Viva los novios!" todo el público se pone a bailar alrededor de ellos, que siguen pegados, moviéndose al ritmo de 'Entre tú y yo', uno de los sencillos más populares de la banda.

