Mundomar amplía su familia con la llegada de cuatro aves de gran valor para la divulgación ambiental y la conservación: Zazú y Zara, dos tucanes toco (Ramphastos toco), y Samba y Bossa, una pareja de guacamayos jacinto (Anodorhynchus hyacinthinus). Con esta incorporación, el parque de naturaleza de Benidorm reafirma su apuesta por la protección de la biodiversidad, la educación ambiental y el cuidado responsable de los animales bajo atención humana.

La llegada de estas especies permite acercar a los visitantes la situación que atraviesan algunas poblaciones silvestres en Sudamérica y reforzar el trabajo de conservación ex situ que Mundomar desarrolla junto a sus programas de investigación y sensibilización.

Dos especies emblemáticas

Zazú, un macho de cinco años, y Zara, una hembra de dos, son tucanes toco, la especie de mayor tamaño dentro de la familia de los ranfástidos. Se caracterizan por su plumaje negro y su llamativo pico de color naranja intenso. En sus hábitats de origen, estas aves enfrentan amenazas como la pérdida de bosques por deforestación y el tráfico ilegal de fauna.

Samba y Bossa son guacamayos jacinto, considerados el loro de mayor envergadura del planeta, con una longitud que puede alcanzar el metro. La especie está clasificada como Vulnerable en la Lista Roja de la UICN, principalmente por la destrucción de su hábitat a causa de los incendios, la tala intensiva y la caza furtiva.

Traslado regulado

Ambas parejas proceden de parques de naturaleza europeos y han llegado a Benidorm mediante intercambios entre instituciones zoológicas acreditadas. Estos movimientos se realizan bajo estrictos controles oficiales y en cumplimiento de la legislación europea e internacional, que prohíbe el comercio de estas especies.

El objetivo de estos programas es garantizar la viabilidad de las poblaciones bajo cuidado humano, favorecer la cooperación entre centros y asegurar, en todo momento, el bienestar de los animales durante el traslado y su incorporación a las nuevas instalaciones.

Adaptación y cuidados

Desde su llegada, Zazú, Zara, Samba y Bossa se han adaptado favorablemente a sus nuevos espacios, que han sido acondicionados para ofrecer condiciones ambientales y oportunidades de enriquecimiento similares a las de su hábitat natural.

Una vez completada esta primera fase, el equipo de cuidadores y veterinarios de Mundomar iniciará los entrenamientos médicos. Se trata de un protocolo preventivo basado en el refuerzo positivo, que permite que las aves participen voluntariamente en revisiones habituales —como pesajes, auscultaciones u otros controles— sin experimentar estrés.

Según Marié Navarro, responsable del Departamento de Aves de Mundomar: «La llegada de Zazú, Zara, Samba y Bossa supone una gran oportunidad para acercar al visitante la realidad de especies tan fascinantes como vulnerables».

Mundomar mantiene programas de conservación in situ y ex situ, además de iniciativas de investigación y divulgación medioambiental, con el propósito de promover el respeto por la fauna y concienciar sobre la necesidad de proteger la biodiversidad mundial.