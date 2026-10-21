Detienen en Villajoyosa a uno de los cuatro implicados en el asesinato de una conocida empresaria de Madrid

La Guardia Civil ha detenido en la localidad de Villajoyosa a uno de los cuatro implicados en el asesinato de la conocida empresaria Elia Cobián, de 80 años, en su vivienda de Galapagar (Madrid).

El resto de presuntos autores fueron detenidos en Galapagar (dos sospechosos) y en Madrid por haber acabado, el pasado 6 de mayo, con la vida de la histórica propietaria de la conocida mercería Almacenes Cobián, situada a escasos metros de la Puerta del Sol de Madrid.

Cobián habría sido víctima de un robo violento en su vivienda, del que era su única moradora. Los ladrones la habrían golpeado y se habrían llevado joyas y objetos de valor de la misma.

Las detenciones se producen apenas tres semanas después de que el pasado 28 de septiembre, la Guardia Civil solicitase colaboración ciudadana para avanzar en la investigación.

Asimismo, se han llevado a cabo 3 registros domiciliarios en Galapagar y en estos momentos se continúa con la práctica de diligencias.

Los detenidos pasarán a disposición de la Autoridad Judicial competente en las próximas horas y la Guardia Civil señala que las diligencias del caso se encuentran secretas.

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