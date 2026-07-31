EL ESPAÑOL recibe el premio Illeta d'Or de la Cofradía del Castell de l'Olla por su compromiso informativo

Francisco González, director general de Promoción Institucional, el presidente de la Cofradía, José Pérez Gorgoll, Héctor Fernández y Daniel Valero, delegados de EL ESPAÑOL de Alicante y Valencia, y ,Nicolás Bugeda, gerente del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana (CMCV). Cofradía del Castell de l'Olla

El medio de comunicación, reconocido junto a la Policía Local de l'Alfàs del Pi, el artista Pepe Díaz Azorín y el fotógrafo Diego Coello en una gala celebrada en l'Olleta de Altea con apoyo institucional.

La Cofradía del Castell de l'Olla de Altea ha vuelto a rendir homenaje a la excelencia, la trayectoria artística y el compromiso social en una emotiva edición de sus tradicionales premios Illeta d'Or. El idílico marco costero del restaurante l'Olleta de Altea ha acogido la entrega de estas distinciones que reconocen a aquellas personalidades, instituciones y medios de comunicación cuya labor continua ha resultado indispensable para preservar, engrandecer y difundir la magia de un espectáculo pirotécnico y cultural único en el mundo, considerado hoy un auténtico símbolo identitario de la Comunitat Valenciana.

Entre los galardonados de esta señalada edición ha destacado el diario digital EL ESPAÑOL, reconocido por su decidido apoyo informativo y por su ininterrumpida cobertura de esta emblemática cita estival. El galardón ha sido recogido conjuntamente por Héctor Fernández, delegado de EL ESPAÑOL en Alicante, y Daniel Valero, delegado de EL ESPAÑOL en la Comunitat Valenciana.

Ambos profesionales han encabezado la representación de una cabecera que se ha afianzado como el periódico digital líder de audiencia en España y que, al mismo tiempo, mantiene una sólida apuesta vertebradora por la actualidad de la provincia de Alicante y del conjunto del territorio valenciano.

Durante el turno de intervenciones ante el público congregado, los representantes del diario expresaron su más profundo agradecimiento a la Cofradía del Castell de l'Olla por la concesión de esta distinción. En sus palabras resaltaron el incalculable valor emocional de recibir un galardón que emana de las raíces, de la cultura popular y de la propia identidad de la tierra.

Señalaron que, para un medio de comunicación de alcance nacional, alcanzar el liderazgo informativo es un enorme motivo de orgullo, pero que ser distinguido por las organizaciones que custodian las tradiciones locales representa una satisfacción entrañable e inolvidable.

Asimismo, remarcaron el firme compromiso del periódico con la difusión de los grandes acontecimientos culturales del entorno. Explicaron que acompañar y proyectar internacionalmente la singularidad del Castell de l'Olla no es un mero mérito profesional, sino una vocación compartida por toda la redacción. El inolvidable acontecimiento de luz, pólvora y mar sobre la bahía alteana encarna a la perfección la capacidad colectiva para crear belleza y proyectar la mejor imagen de la Comunitat.

La gala de entrega celebrada a orillas de l'Olleta contó con una destacada representación institucional y social, entre la que figuró el director general de Promoción Institucional, Francisco González, el alcalde de Altea, Diego Zaragozí, y Nicolás Bugeda, gerente del Consorci de Museus de la Comunitat Valenciana (CMCV), junto a otras personalidades de la comarca como el alcalde l'Alfàs, Vicent Arques. En el marco del mismo evento, la Cofradía hizo entrega de las demás Illetes d'Or de la edición, distinguiendo la abnegada labor de la Policía Local de l'Alfàs del Pi para velar por la seguridad en cada edición.

También, el legado artístico de José Díaz Azorín, autor del primer cartel de la celebración hace cuarenta años, y la mirada del ilustre periodista y fotógrafo alteano Diego Coello. Con este cálido encuentro en l'Olleta, la Cofradía selló un nuevo capítulo en la historia viva del Castell.