Aqualandia lanza en agosto tres nuevas opciones para vivir el parque de forma más exclusiva y personalizada

Coincidiendo con el inicio del mes más intenso del verano, el parque acuático de Benidorm Aqualandia, incorpora tres servicios pensados para mejorar la comodidad, el acceso a las atracciones y la vivencia global de la visita.

La medida llega en un momento clave de la temporada. En agosto el parque amplía horario hasta las 20:00 h y concentra gran parte de la afluencia anual, por lo que reducir tiempos de espera y ofrecer espacios más exclusivos tiene un impacto directo en la experiencia del visitante.

Fast Pass

El Fast Pass está diseñado para quienes quieren aprovechar al máximo la jornada sin perder tiempo en colas. Permite acceder de manera preferente a la recogida de flotadores y elementos deslizantes en atracciones muy populares como Cyclón, Black Hole, Rápidos y Splash, reduciendo los tiempos de espera en horas punta.

Además, quienes adquieran este servicio disfrutan también de acceso prioritario a Verti-Go, uno de los toboganes-cápsula más altos del mundo, y a la Tirolina, ubicada en la zona de La Laguna.

Según la información disponible en la web del parque, el Fast Pass GOLD se comercializa desde 35 € y es válido solo para la fecha seleccionada; la entrada al parque no está incluida y debe adquirirse por separado.

VIP Experience Aqualandia

La VIP Experience Aqualandia es una propuesta premium para quienes buscan disfrutar del parque con el máximo confort y un trato más exclusivo. El servicio incluye un espacio reservado en una zona concreta de Aqualandia durante toda la jornada, fruta fresca recién cortada, refrescos ilimitados, menú incluido y acceso vespertino al parque de naturaleza Mundomar, entre otras ventajas.

Esta opción transforma la visita en una experiencia más relajada, con zonas de descanso privadas y servicios añadidos que permiten alternar emociones fuertes con momentos de confort, especialmente interesante para familias o grupos que quieren evitar las zonas más masificadas en horas centrales del día.

After Splash

El After Splash es una novedad dirigida a los amantes de la adrenalina. Cuando Aqualandia cierre sus puertas al público, los usuarios que hayan contratado este servicio pueden permanecer una hora más disfrutando, en exclusiva y con aforo limitado, de algunas de las atracciones más extremas del parque, como Big-Bang, Splash, Cyclón y Verti-Go.

Se trata de una oportunidad única para vivir el parque con un ambiente mucho más exclusivo y deslizarse prácticamente sin esperas, algo especialmente atractivo en pleno agosto, cuando las colas en toboganes estrella pueden alargar notablemente los tiempos de espera.

Dónde contratarlas

Las tres novedades estarán disponibles para visitas a partir del 1 de agosto y pueden contratarse directamente en la web oficial del parque.

Para planificar bien la visita, conviene tener en cuenta que en agosto Aqualandia abre de 10:00 a 20:00 h todos los días, y que algunas tarifas y promociones (como entradas combinadas con Mundomar o descuentos online) solo están disponibles comprando con antelación en la web.