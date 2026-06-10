Detienen a una mujer en Villajoyosa por un apuñalamiento con navaja en pleno casco antiguo

La Policía Local de Villajoyosa detuvo a una mujer durante la pasada noche del lunes 8 de junio por agredir con una navaja de grandes dimensiones a una persona en el casco antiguo del municipio.

El ataque se produjo a las 22 horas a raíz de una acalorada discusión entre la agresora, una mujer de nacionalidad española, y la víctima, según indican a este diario fuentes cercanas al caso.

Agentes de la Policía Local se desplegaron en el lugar al recibir el aviso y detuvieron a la atacante.

La víctima fue trasladada momentos después a un centro hospitalario para recibir asistencia médica por las heridas sufridas en el brazo izquierdo, donde requirió de puntos de sutura.

Este nuevo suceso violento ha generado alarma entre los vecinos del municipio, que denuncian una escalada de violencia en los últimos años y una mayor sensación de inseguridad en las calles.

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