Quién es Tommy Robinson, el ultra antimigración que pone patas arriba Reino Unido y se refugia en Benidorm

No deja indiferente a nadie. La mayoría lo odia por sus discursos racistas y xenófobos, pero otra parte de la sociedad británica ha visto en el británico Tommy Robinson a un líder al que seguir para conseguir un Reino Unido sin musulmanes ni migrantes, tampoco españoles.

El líder de la extrema derecha británica, quien suele refugiarse en Benidorm y el norte de la provincia de Alicante entre escándalo y escándalo, ha vuelto a poner patas arriba las islas con su segunda manifestación antiinmigración, que reunió el pasado sábado a decenas de miles de británicos por las calles de Londres y amplificó la ruptura de parte de la sociedad británica, que se divide entre fanáticos y detractores.

Robinson, quien cuenta con el apoyo del magnate Elon Musk, vuelve a estar en el ojo del huracán con sus manifestaciones meses después de haber sido detenido cuando se dirigía a Benidorm, uno de sus refugios en la Costa Blanca, en 2024. Convocada bajo el lema "Unite the Kingdom" (Unir el Reino Unido), la marcha se centró en discursos de retórica antiinmigración, antiislámica y nacionalista.

El propio Robinson subió al escenario para pedir a sus seguidores que se prepararan para lo que denominó "la batalla de Inglaterra".

La manifestación se hizo rápidamente viral por sus proclamas extremistas y por escenas en las que un cantante actuaba con trozos de tocino sobre su camiseta para "ahuyentar a los musulmanes".

El primer ministro Keir Starmer difundió una declaración en la que no dudó en afirmar que los organizadores "simple y llanamente difunden el odio y la división", y que el espíritu de la marcha "es un recordatorio exacto de todo aquello a lo que nos oponemos".

Su último contacto con la provincia habría sido el pasado mes de febrero, cuando se habría refugiado, según él, tras haber recibido amenazas de ISIS, como reportaron cientos de usuarios que analizaron sus grabaciones e identificaron el aeropuerto alicantino.

Así, el agitador ultra de 43 años fue juzgado en octubre y declarado no culpable tras negarse a proporcionar el código PIN de su teléfono móvil cuando fue detenido en 2024 por su actitud sospechosa mientras conducía un Bentley plateado con 13.000 libras y 1.900 euros en efectivo con destino a Benidorm.

Pero sus conexiones con la provincia van más allá. Robinson tiene en Finestrat, Altea, L'Alfàs del Pi o Benidorm algunos de sus refugios favoritos.

Desde allí mantiene relaciones con empresarios británicos, líderes internacionales e influencers que apoyan las consignas de la Liga Inglesa de Defensa, el grupo supremacista blanco basado en el odio a los musulmanes, a los migrantes y al sentimiento europeo.

La Costa Blanca ha sido el escenario de pódcast de extrema derecha grabados por Robinson, como el emitido con Gavin McInnes, fundador de los Proud Boys, organización neofascista estadounidense implicada en el asalto al Capitolio.

Ataques a España

Robinson no solo quiere acabar con la migración en Reino Unido, también ataca a los países que apoyan su regularización.

Con España, el ultra ha sido especialmente duro en los últimos meses, llamando a Pedro Sánchez "Sucio Sánchez" y acusándolo, a través de su cuenta de X, donde suma cerca de dos millones de seguidores, de "otorgar la ciudadanía española a otro medio millón de invasores".

"La hermosa e histórica ciudad costera de Tarragona, en Cataluña, España, reducida a guerras de machete mahometanas. Dirty Sanchez debe irse", señaló en otra publicación con miles de "me gusta".

A pesar de las críticas a España y a los migrantes españoles, Robinson reside en España y pasa gran parte del año entre la Costa Blanca y la Costa del Sol.