Benidorm refuerza su red de pluviales con más de 8 millones para prevenir inundaciones

Benidorm acelera su estrategia para hacer frente a un escenario climático cada vez más exigente. El incremento de episodios de lluvias torrenciales y DANAs, que ya crecen en torno a un 15% en los últimos años, obliga a la ciudad a reforzar sus sistemas de prevención y respuesta ante inundaciones.

En este contexto, el Ayuntamiento, en colaboración con Veolia, impulsa inversiones que superan los 8 millones de euros para modernizar y ampliar la red de evacuación de aguas pluviales.

El objetivo es claro: anticiparse a fenómenos meteorológicos más intensos y proteger tanto a la población como a sectores clave como el turismo y el entorno natural.

Estas actuaciones no solo buscan dar respuesta a las necesidades actuales, sino preparar a Benidorm para un futuro marcado por la incertidumbre climática, donde la resiliencia urbana se convierte en un elemento estratégico para garantizar la seguridad y la competitividad del destino.

La red de evacuación de pluviales de Benidorm está formada por más de 100 kilómetros de colectores, 13 bombeos, 6.000 imbornales, cauces, cunetas, depósitos de lluvia anticontaminación, etc.

Toda esta infraestructura canaliza el agua de lluvia hacia puntos de vertido controlados, evitando inundaciones y protegiendo la calidad de las aguas costeras.

"Estas infraestructuras son invisibles para la mayoría de los ciudadanos, pero resultan esenciales para el funcionamiento seguro de la ciudad. Cada kilómetro de colector instalado representa un esfuerzo técnico, económico y de coordinación que contribuye directamente a la prevención de daños materiales y personales", señala Ciriaco Clemente, Gerente de Veolia en Benidorm.

Las principales actuaciones recientes en materia de evacuación de pluviales han permitido ampliar la capacidad de la red, mejorar puntos críticos y modernizar infraestructuras obsoletas, incrementando así la capacidad de respuesta de la ciudad ante episodios de lluvia intensa.

En estos años se han resuelto los problemas históricos de inundaciones en puntos como Avenida Alfonso Puchades, Avenida Mediterráneo, Calle Orts Llorca, Calle Esperanto, Plaza. Hispanidad, etc. Quedan otros puntos problemáticos en la ciudad que están identificados y analizados y sobre los que está planificado actuar en los próximos años.

Sin embargo, la inversión en infraestructuras debe ir acompañada de una planificación integral de emergencias. En este sentido, VEOLIA subraya la importancia de contar con planes de emergencia por inundación actualizados y coordinados, que incluyan protocolos de actuación,y la aplicación de sistemas de alerta temprana digitales.

La adaptación al cambio climático es uno de los ejes centrales de estas inversiones. Los modelos climáticos anticipan un aumento en la frecuencia e intensidad de fenómenos meteorológicos extremos, lo que obliga a las ciudades a reforzar su resiliencia mediante infraestructuras dimensionadas para escenarios futuros más exigentes.

"No se trata solo de responder a las necesidades actuales, sino de anticiparnos a los retos que el cambio climático plantea a medio y largo plazo. La resiliencia urbana es una inversión en seguridad, calidad de vida y sostenibilidad", afirma Ciriaco Clemente.

Un aspecto especialmente relevante de estas infraestructuras es su contribución a la protección de las playas de Benidorm, activo estratégico de primer orden para la economía local y el turismo.

Una evacuación eficaz de las aguas pluviales evita que arrastres de sedimentos, residuos y contaminantes lleguen al litoral, preservando la calidad ambiental de las playas y del medio marino.

Además, protege las infraestructuras costeras frente a la erosión y los daños derivados de escorrentías incontroladas, garantizando así la continuidad de la actividad turística y el atractivo de la ciudad como destino de referencia internacional.