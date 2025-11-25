Una víctima de trata sexual rompe el silencio y permite detener a sus presuntos explotadores en Benidorm y Alfaz del Pi

La Policía Nacional ha arrestado en Benidorm y Alfaz del Pi a cuatro personas —tres hombres y una mujer de entre 33 y 74 años— por su presunta implicación en delitos de explotación sexual y contra la salud pública.

La investigación se inició a partir del testimonio de una mujer que denunció haber sido víctima de explotación sexual en diferentes momentos y por varios individuos.

Comienzo de la investigación

La actuación policial arrancó tras la denuncia presentada por una mujer en la Comisaría de Benidorm, con la ayuda de una organización no gubernamental dedicada al apoyo de mujeres en situación de prostitución.

La víctima explicó que había llegado a España en octubre de 2024 y se había alojado en casa de un familiar. Poco después, comenzó a trabajar en Alfaz del Pi cuidando a personas mayores, donde conoció a un hombre con el que entabló una relación de amistad y convivencia.

Al finalizar esta relación, el hombre retuvo su pasaporte y le propuso ejercer la prostitución, publicando anuncios con su imagen. La mujer realizó un servicio sexual, sin recibir pago alguno, ya que el dinero fue retenido por el individuo.

Exploración

Posteriormente, la víctima conoció a una pareja que la animó a reincidir en la prostitución. Ambos captaban clientes cerca de la vivienda donde se prestaban los servicios y se quedaban con las ganancias obtenidas.

Además, suministraban sustancias estupefacientes a la víctima para extender las jornadas de trabajo. En ocasiones, los pagos se hacían en drogas, que también eran controladas por la pareja.

Agravamiento de la situación

Más adelante, un cliente habitual, amigo de la pareja anterior, le propuso continuar bajo su supervisión, acordando repartirse los beneficios. La víctima debía además vender drogas estimulantes a los clientes.

Con el tiempo, este hombre asumió el control total sobre ella, imponiendo horarios, limitando su libertad, exigiendo disponibilidad constante y apropiándose de todo el dinero. Incluso la obligó a mantener relaciones sexuales con él.

Intervención policial

Las Brigadas de Extranjería y Fronteras de Alicante y Benidorm coordinaron las investigaciones que culminaron con la detención de los cuatro sospechosos en Benidorm y Alfaz del Pi. Uno de ellos tenía una orden judicial vigente de detención.

Durante la operación se realizaron inspecciones en los lugares donde la víctima había sido explotada sexualmente, sin localizar a más afectadas. Los agentes comprobaron que cada detenido participó en distintas fases de la explotación, conscientes de la situación y con ánimo de lucro.

Los cuatro arrestados están siendo investigados por delitos vinculados con la prostitución y contra la salud pública. Las diligencias se pusieron en manos del Juzgado de Instrucción de Guardia de Benidorm, ante el cual uno de los detenidos fue puesto a disposición judicial.

Prevención y sensibilización

La Policía Nacional subraya la importancia de denunciar cualquier indicio de explotación sexual o situaciones de coacción. Continúa activa la colaboración con asociaciones y entidades sociales especializadas en la atención a víctimas de trata, para asegurar su protección integral y facilitar la detección temprana de estos delitos.

Se recuerda que cualquier persona puede comunicar de forma anónima y segura este tipo de situaciones a través del teléfono 091, en cualquier comisaría o mediante los canales confidenciales habilitados.

La ciudadanía debe permanecer atenta a posibles señales de explotación, como control de movimientos, retención de documentación, dominio de las ganancias por terceros o presencia de violencia o amenazas. Ante cualquier sospecha, se aconseja no intervenir directamente y avisar a la Policía Nacional de inmediato.