La hazaña de Darío, de Benidorm a Ibiza en tabla de windsurf para recaudar fondos para el cáncer de mama

El windsurfista de Benidorm Darío Quesada recorrerá los 150 kilómetros que separan la ciudad de la isla de Ibiza este domingo en un reto solidario para recaudar fondos para apoyar a mujeres con cáncer de mama.

La hazaña implica navegar el Mediterráneo sin escalas con su tabla en una travesía de más de 15 horas para cubrir las 83 millas náuticas.

Esta iniciativa ha sido impulsada por el Club Náutico Benidorm y el Grupo de Autoayuda para Mujeres con Cáncer de Mama y Ginecológico, Anémona Marina Baixa.

La prueba ‘Windsurfer contra el cáncer’,se llevará a cabo a partir de las 7:30 horas de este domingo 14 de septiembre.

Quesada estará apoyado por dos embarcaciones y un equipo de unas quince personas que le acompañarán hasta su llegada al puerto de San Antonio de Portmany.

El desarrollo de la prueba estará muy condicionado por el viento del próximo domingo, pero han estimado que la duración de la misma puede ser de unas 15 horas.

A las 7:30 horas partirán desde Benidorm en dirección a Calp, donde se situará una boya de desmarque para tomar ya rumbo a Ibiza, en una travesía que podría prolongarse hasta entrada la noche.

Para cubrir este trayecto, Quesada empleará una vela más pequeña de lo habitual, clase windsurfer, "que no es de competición", aunque llevará otras velas diferentes "por si entra un temporal" y también luces led y otras necesidades para poder navegar de noche.

Quesada ha explicado que se trata de un reto "que quería hacer desde hace ya 40 años" pero que se ha decidido a hacerlo ahora "ante la posibilidad de ayudar a Anémona", un grupo de mujeres a las que ha reconocido "admirar por su tesón" al afrontar la enfermedad y otros desafíos y retos que se plantean, sobre todo mediante su equipo de remo.

De hecho, todo lo que se recaude será para que la asociación lo destine a la lucha contra el cáncer de mama, una iniciativa que ya ha recibido el apoyo de numerosos patrocinadores y particulares y con la que todavía se puede colaborar.

Han recordado que todavía se puede colaborar "en la cuenta bancaria de Anémona, a través de un Bizum al número de teléfono de la prueba o en la misma sede de Anémona, señalando en el concepto que es por la travesía de Darío Quesada".

La presidenta de Anémona, María Botella, ha agradecido el "apoyo siempre incondicional del Ayuntamiento y del Club Náutico" en todas las acciones que impulsa la asociación, así como el de Darío Quesada y el resto de participantes en este desafío.

Un apoyo "que es doble: económico pero sobre todo emocional, y que nos anima a seguir trabajando", ha agregado Botella.