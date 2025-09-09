Muere ahogado un hombre de 88 años en una playa de Benidorm

Un hombre de 88 años ha fallecido esta mañana por ahogamiento en la playa de Poniente de Benidorm.

El octogenario falleció en el mar sobre las 11:30 horas en el litoral de La Marina Baixa, según ha informado el Centro de Información y Coordinación de Emergencias (CICU) de la Comunitat Valenciana.

Hasta el lugar se movilizó un SAMU, cuyo equipo médico realizó las maniobras avanzadas de RCP y otras técnicas de estabilización.

Sin embargo, el hombre de avanzada edad no respondió a las maniobras de los sanitarios, quienes solo pudieron confirmar su fallecimiento. Las causas de la muerte las revelará la autopsia.

Desde el CICU han recordado que en la web del Servicio de Emergencias Sanitarias de la Conselleria de Sanidad hay una lista de consejos para prevenir ahogamientos.

Año negro

Alicante se sitúa como la primera provincia peninsular con más fallecidos por ahogamiento en 2025, según un estudio presentado por Luis Miguel Pascual de Ahogamiento.com. El estudio sitúa en primera posición por autonomías a Andalucía y en tercera posición la Comunitat Valenciana.

Pascual, que lidera este proyecto de estudio desde 2013, alerta de que los datos acumulados del año lo sitúan como el segundo en el que más muertes se han producido por esta causa.

A diferencia del resto de España, donde se concentran las víctimas mortales en julio, es en agosto cuando se ha registrado el mayor número de ahogamientos en Alicante, con nueve casos. En julio la provincia también lideró esta tabla, pero empatada con Valencia a siete.

