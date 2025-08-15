Mandos de la Policía Local denuncian por calumnias e injurias a los responsables de Protección Civil de La Vila

Las denuncias por escrito registradas ante el Ayuntamiento de Villajoyosa de la actitud "despótica" del inspector de la Policía Local M.A.P. por parte de los responsables de Protección Civil del municipio que han terminado con la dimisión del jefe de cuerpo de voluntarios, ha sido contrarrestada por parte de estos con una denuncia "por injurias y calumnias" ante los juzgados.

Así lo confirma el sindicato SPPLB- FESEP a través de su vicesecretario provincial Francisco Ángel González Gómez, que ha emitido un comunicado en el que, tras mostrar su reconocimiento, consideración y máximo respeto a la agrupación de voluntarios de Protección Civil de La Vila, acusan a la oposición política de instrumentalizar el caso.

"Queremos mostrar también nuestro máximo reconocimiento y consideración a los mandos de la Policía Local en defensa de su honorabilidad y profesionalidad, ya que, como consecuencia de las continuas maniobras instrumentalizadas y orquestadas políticamente, de forma espuria y no acreditada, utilizan cualquier medio, persona o colectivo para intentar desacreditar y desestabilizar el buen funcionamiento y profesionalidad del colectivo de la Policía Local y de los mandos policiales aludidos”.

En este sentido, reiteran que "los miembros de Protección Civil deben de ajustar sus funciones a la normativa estatal y autonómica (Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil y Ley 13/2010, de 23 de noviembre, de la Generalitat, de Protección Civil y Gestión de Emergencias y Decreto 10/2018, de 9 de febrero, del Consell), donde se regula el Reglamento de los servicios de voluntariado de Protección Civil".

Y añaden que "los mandos aludidos, lo que hicieron fue trasladarles a los responsables del voluntariado de Protección Civil, las funciones que tenían que realizar en los operativos de fiestas, ajustadas a la citada legislación y al Plan de emergencia aprobado por el Ayto. de Villajoyosa. En ningún momento se les trató de forma déspota, ni tampoco de prohibirles hacer servicios en las fiestas".

"Única y exclusivamente se transmitieron las órdenes correspondientes para ajustar la actuación de Protección Civil a la normativa existente, pues de lo contrario se podría incurrir en una usurpación de funciones, entre otras cosas", añade el sindicato policial.

Además, en cuanto a la retirada de la emisora tetra, "a la que se hace alusión, manifestar que la misma se encontraba permanentemente en la base de Protección Civil con frecuencia de la Policía Local, y se retira porque, entre otras cosas, tenemos la obligación de preservar el derecho fundamental de garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos, así como cumplir con la normativa sobre Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales".

Concluyendo que "los mandos aludidos en los medios de comunicación, han ejercido las acciones judiciales pertinentes en los Juzgados de la Vila, como acto previo a la interposición de una querella por calumnias e injurias contra los responsables del voluntariado de Protección Civil de Villajoyosa".