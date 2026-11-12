Una plaga de ratas lleva más de cuatro meses sin control en el centro penitenciario de Fontcalent

Funcionarios del Centro Penitenciario Alicante Cumplimiento, conocida como la cárcel de Fontcalent, denuncian que una plaga de ratas lleva más de cuatro meses sin control.

El sindicato ACAIP-UGT exige una solución a las "lamentables" condiciones de insalubridad en las que los trabajadores se ven obligados a desempeñar sus funciones.

Los funcionarios llevan años denunciando la presencia de roedores en numerosos departamentos, una situación que consideran "tan indignante como denigrante".

Así, presentaron una denuncia el 26 de diciembre de 2024 por diversos trabajadores a título personal ante la Inspección Provincial de Trabajo de Alicante cuya resolución requirió a la Administración que adoptase medidas para erradicar la presencia de roedores de manera inmediata.

En febrero de 2025, ACAIP-UGT volvió a mostrar su malestar públicamente por la persistencia de la plaga y la insuficiencia de las actuaciones realizadas.

"Hoy, casi dos años después de aquel requerimiento, la situación ha empeorado notablemente", lamentan.

Sobre todo en el Módulo de Mujeres, donde los roedores han colonizado los falsos techos del departamento generando unas condiciones de insalubridad "absolutamente intolerables, máxime cuando las cabinas de los funcionarios son ocupadas 24 horas al día durante los 365 días del año", apuntan.

Asimismo, se ha reportado en diversas ocasiones la presencia de ratas en los módulos 9 y 3-4 y en el edificio de Jefatura de Servicios, siempre según el sindicato.

"La actual plaga de ratas es, únicamente, una manifestación y consecuencia más del estado ruinoso del centro devengado del total abandono en que se encuentran sus instalaciones desde hace años: oficinas contaminadas de moho, averías ordinarias que se acumulan sin límite, deterioro de las zonas de vida en común de los internos y un largo y sangrante etcétera que atestigua como este centro público se halla cada día más lejos de los estándares de excelencia que promulga", sostienen en un comunicado.

En paralelo, la cárcel de Fontcalent no deja de crecer en nuevos departamentos como en el contingente de internos que alberga, "aumentando todavía más la presión sobre sus ya de por sí escasos recursos personales y materiales", indican.

"Desde ACAIP-UGT consideramos inadmisible que una Administración pública que debe velar por el cumplimiento de la normativa que ella misma promulga acepte como normal esta situación y se inhiba sistemáticamente de sus responsabilidades", prosiguen.

Con todo, los funcionarios de prisiones de Fontcalent reclaman una evaluación de las condiciones higiénico-sanitarias de las dependencias afectadas y "cuantas medidas sean necesarias para corregir esta situación con la mayor celeridad posible".