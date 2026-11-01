Es oficial: estas son las fechas para adquirir los Bonos Comercio 2026 en Alicante

El Ayuntamiento de Alicante activa y abre el plazo para poder adquirir los Bonos Comercio 2026, que cuentan con presupuesto de cerca de cuatro millones de euros subvencionados por la Diputación de Alicante y con una duración de un mes, del martes 3 de noviembre al 5 de diciembre.

El programa se reactiva en su web una vez resueltos los problemas tecnológicos motivados por la alerta mundial de ciberseguridad, que obligó a su aplazamiento el pasado día 23. El período inicialmente previsto para la campaña era del 26 de octubre al 26 de noviembre.

Con el nuevo calendario, el Bono Sénior para mayores de 65 años, con una dotación de 300.000 euros, es el primero que se va a poder adquirir de forma presencial, durante cinco días, del 3 al 9 de noviembre, en horario de mañanas de 8,30 a 14,30 horas, en el Centro Municipal de Consumo (Cerca), situado en la planta baja del Mercado Central, todos los días y en los centros sociales de Playas el 3 de noviembre, Isla de Cuba el 4 y Felicidad Sánchez el 5 de noviembre.

Los ciudadanos podrán adquirir un máximo de 400 euros en bonos, de los cuales únicamente abonarán la mitad. Esta campaña está destinada a potenciar las compras en el comercio, apoyar a los hogares a paliar los efectos de la inflación y promover la reactivación económica del tejido comercial y el consumo local.

Bono Joven

El Bono Joven, dirigido a menores de 30 años, se va a poner a la venta el 5, 6 y 9 de noviembre dotado con 200.000 euros de forma online por las tardes a partir de las 15,30 horas hasta agotar el presupuesto del día.

Bono General

En cuanto al Bono General, dirigido al resto de la población, dotado con 1.489.076 euros, se va a poder adquirir también de forma online a través de la plataforma , del 10 al 16 de noviembre, importe al que podrá incorporarse el remanente sobrante de los bonos sénior y joven, en el caso de que lo hubiese. Cada día en horario de mañana y tarde se podrán adquirir bonos por valor total de 300.000 euros.

El programa de Bono Comercio bonifica el cincuenta por ciento de la compra y se podrán adquirir hasta el límite del crédito disponible. Una misma persona va a poder acceder a un máximo de 400 euros, de los cuales el ciudadano abonará solo la mitad, 200 euros.

El Ayuntamiento de Alicante ha firmado un convenio de colaboración para la gestión de este programa con la Cámara de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Alicante, entidad encargada de gestionar la Campaña del Bono Comercio 2026.

Hasta el 5 de diciembre

Los Bonos Comercios 2026 prevén que los títulos sean nominativos y asociados al Documento Nacional de Identidad de la persona que los adquiera. El período de validez para consumirlos será hasta el 5 de diciembre. Para poder comprar los bonos hay que ser mayor de 18 años, estar empadronado en el municipio de Alicante y abonar el pago online con tarjeta bancaria.

Cada consumidor podrá elegir los bonos a adquirir, hasta completar el límite de la cuantía, en unidades de 20, 50, 100 y 200 euros.

Cada bono será canjeable en una única compra, es decir, un mismo bono no se podrá fraccionar en dos compras diferentes. Los más de 600 establecimientos que participan en la campaña se pueden consultar en la página web del Bono Comercio 2026. El proceso de adhesión al programa de los comercios permanecerá abierto hasta el último día de la campaña, cumplimentando el registro y los requisitos.