Ya es oficial: fechas, requisitos y cómo conseguir los descuentos del Bono Comercio Alicante

Alicante se prepara para recibir una importante inyección económica en sus comercios de proximidad y en las economías familiares. El presidente de la Cámara de Comercio de Alicante, Carlos Baño, y el alcalde de la ciudad, Luis Barcala, han firmado en la sede cameral el convenio de colaboración para la gestión del Bono Comercio 2026.

La campaña movilizará casi cuatro millones de euros en el tejido comercial local. El programa está impulsado por el Ayuntamiento de Alicante y la Diputación Provincial, que aporta 1.989.076 euros para subvencionar el 50 % del coste de cada bono.

El alcalde de Alicante ha destacado la magnitud de la inversión planificada. Según ha subrayado Luis Barcala, "esta campaña, que este año es la de mayor cuantía desde que se puso en marcha, está destinada a potenciar las compras en el comercio local, a apoyar a los hogares a paliar los efectos de la inflación y a promover la reactivación económica del tejido comercial y el consumo en nuestras tiendas de proximidad".

El calendario de venta arrancará de forma presencial para el colectivo de más edad. El Bono Sénior, enfocado en mayores de 65 años y con un presupuesto de 300.000 euros, se comercializará del 26 al 30 de octubre en horario de 8:30 a 14:30 horas.

Los puntos de atención presencial se distribuirán por diversos barrios de la ciudad. La compra se podrá realizar todos los días en el Centro Municipal de Consumo (CERCA), así como en el Centro Social Felicidad Sánchez el lunes 26, en Isla de Cuba el martes 27 y en Playas el miércoles 28 de octubre.

Los menores de 30 años contarán con su propio tramo telemático. El Bono Joven dispone de una dotación de 200.000 euros y se pondrá a la venta en línea del 28 al 30 de octubre a través del portal oficial www.bonocomercioalicante.es.

El tramo de población general concentrará la mayor partida del programa. El Bono General cuenta con 1.489.076 euros y se adquirirá en línea en la misma plataforma del 2 al 6 de noviembre, montante al que se incorporará el sobrante no ejecutado de los bonos sénior y joven.

Desde la Cámara de Comercio se ha puesto en valor el papel de las instituciones intermediarias. Carlos Baño ha afirmado que "con esta campaña, la Cámara vuelve a ser, un año más, esa herramienta útil para colaborar con todas las administraciones -tanto locales como provinciales, autonómicas y nacionales-".

El presidente ha insistido en la misión vertebradora del organismo. En sus palabras, "como corporación de derecho público somos los intermediarios entre la administración y los sectores productivos".

Baño ha finalizado resaltando la importancia de la colaboración estratégica. El máximo responsable cameral ha definido el acuerdo como "un ejemplo más de la necesidad de la colaboración público-privada con el único objetivo de fomentar el consumo de proximidad, dinamizar la actividad económica de la ciudad de Alicante y trabajar por las economías familiares".