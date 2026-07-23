Mares Circulares entrega a El Campello un banco hecho con plástico recogido del mar por su compromiso medioambiental

La instalación del banco se ha realizado en la zona del paseo marítimo de El Campello. Mares Circulares

Mares Circulares, el proyecto para la protección y conservación de entornos acuáticos y de la biodiversidad, así como para el fomento de la economía circular impulsado por Coca-Cola, ha entregado al Ayuntamiento de El Campello un exclusivo banco urbano fabricado a partir de PET recogido en las playas y entornos acuáticos como parte de las actividades de la iniciativa.

Con esta entrega, se quiere reconocer su compromiso con la economía circular y la protección de los ecosistemas marinos y acuáticos y agradecer su colaboración activa con Mares Circulares.

La instalación del banco se ha realizado en la zona del paseo marítimo de El Campello. Se trata de un reconocimiento al Ayuntamiento de El Campello, que colabora en las limpiezas de entornos acuáticos impulsadas por Mares Circulares en el territorio desde el inicio del proyecto, por su labor recuperando plásticos en el entorno del cauce del rio Monnegre a los que este banco da una nueva vida.

Este banco es uno de los 16 que Mares Circulares está entregando a distintas instituciones comprometidas con el proyecto y el cuidado de los mares y entornos acuáticos de toda España.

Cada banco está compuesto por un 30% de PET recogido en limpiezas realizadas dentro del proyecto. Se trata de un plástico muy degradado que no se puede introducir en el circuito habitual de reciclado.

Además, contiene un 50% de polietileno reciclado que aporta resistencia estructural, y un 20 % de plástico de color generado a partir del reciclaje de cajas de fruta. Esta combinación ha sido validada a través de un proceso de investigación llevado a cabo por Plàstic Preciòs, ONG liderada por ingenieros valencianos, para asegurar su durabilidad y funcionalidad.

La combinación de investigación y artesanía ha permitido transformar estos materiales en mobiliario urbano funcional, dando un paso adelante en la aplicación real de la economía circular.

Cada pieza incluye una placa con código QR que enlaza a un vídeo explicativo sobre el proceso de reciclaje, desde la recogida de PET hasta su conversión en material durable.

"Mares Circulares demuestra que la sostenibilidad se sustenta en alianzas y gracias al compromiso colectivo. Transformar residuos difíciles de reciclar en un legado tangible como estos bancos es una forma de visibilizar que la economía circular es posible cuando ciencia, comunidad e industria reman en la misma dirección. Nuestro objetivo no es solo limpiar, sino inspirar un cambio estructural que permita proteger nuestros entornos acuáticos a largo plazo", ha destacado Ramón Alonso, responsable de Asuntos Públicos, Comunicación y Sostenibilidad de Coca-Cola Europacific Partners en Alicante.

El alcalde Juanjo Berenguer señala que "la situación ‘ideal’ sería que no hiciera falta organizar campañas de recogida de residuos en parajes naturales, pero como quiera que las campañas de concienciación no son suficientes, es muy de agradecer iniciativas como ésta, que se centran en los estudiantes, que a su vez insisten a sus familias de la necesidad de cuidar el medio ambiente".

"Mi enhorabuena a Coca Cola por la campaña Mares Circulares", añade el concejal Marcos Martínez.

"Concienciar a la población joven es formar a la sociedad del futuro, que es importante", apunta.

La iniciativa impulsa un modelo de intervención que actúa en tres ejes: sensibilización activa, conservación y regeneración de ecosistemas, y ciencia, innovación e investigación para generar impacto sistémico en la salud de mares y océanos.

A través de este tipo de reconocimientos, Mares Circulares da un paso más en su madurez como estrategia ambiental integral, visibilizando la contribución de sus colaboradores en el objetivo común de reducir la presión de residuos sobre el entorno acuático de la Comunidad Valenciana a través de la activación coordinada de los tres ejes del programa y la colaboración públicoprivada.

Desde 2018, Mares Circulares ha retirado 33 toneladas de plásticos PET de costas y fondos marinos, movilizando a más de 61.000 voluntarios en 17 comunidades autónomas y recogiendo más de 3.000 toneladas de residuos. En 2025, el proyecto movilizó a más de 7.000 voluntarios que recogieron más de 350 toneladas de residuos y realizó actividades de formación y sensibilización en las que participaron más de 7.200 personas.

En concreto, en la Comunidad Valenciana, se recogieron más de 350 toneladas de residuos gracias a la colaboración de más de 550 voluntarios.

Apertura de los IX Premios Mares Circulares

La entrega del banco en El Campello coincide con la apertura del plazo de presentación de candidaturas a los IX Premios Mares Circulares, bajo la coordinación de la Asociación Chelonia, que reconocen la labor científica y empresarial que aporte soluciones ante el gran reto de la conservación de los mares y océanos.

Los galardones reconocen en cada edición un proyecto científico y de investigación y una iniciativa empresarial innovadora que estén relacionados con ámbitos como la ecoinnovación, la economía circular, la conservación de la biodiversidad marina y acuática o la mitigación del cambio climático.

El plazo de presentación de candidaturas estará abierto hasta el 9 de octubre de 2026 y el ganador de cada modalidad recibirá un premio de 10.000€ para seguir trabajando por la conservación de mares y océanos.

Los Premios Mares Circulares contribuyen así a fomentar una mayor conciencia y la participación proactiva de la sociedad civil en la búsqueda de 2 Classification - Internal soluciones a los problemas ambientales globales indicados, buscando estimular y fortalecer la generación o puesta en marcha de ideas innovadoras y la investigación y aplicación de alternativas para contribuir a prevenir o reducir sus impactos y promover la transición hacia la economía circular en España.