Pirotecnia Mediterráneo alcanza los 128 decibelios en su segunda 'mascletà' en las Hogueras de 2026

Pirotecnia Mediterráneo ha vuelto a la plaza de los Luceros de Alicante en estas Hogueras de San Juan con una mascletà que ha llegado a un pico de 128 decibelios en el que ha sido su segundo disparo este año, el primero dentro del concurso oficial.

Tal y como han explicado miembros de la empresa pirotécnica a EFE antes del disparo, la mascletà se ha compuesto de cuatro principios aéreos, un golpe que ha dado paso al cuerpo terrestre de cinco retenciones acompañadas de fuegos al aire, y un terremoto final con nueve fases con tres calibres distintos, de menor a mayor tamaño, montado en dos alturas.

En total, han quemado 150 kilogramos de pólvora, el máximo legal en el concurso de mascletaes, y ha tenido una duración de cinco minutos y 26 segundos, con un máximo de decibelios de 128, según los datos del Ayuntamiento de Alicante.

Al término, parte del público de la plaza de los Luceros ha enseñado los pañuelos blancos y ha ovacionado a Pirotecnia Mediterráneo, que se ha acercado a los asistentes para saludarles y agradecer los aplausos, todo ello después de la foto de familia oficial con los miembros de la corporación municipal que han asistido a la mascletà.

En ella también han participado el president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y también secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, el presidente de la Diputación de Alicante, Toni Pérez, su homólogo en Valencia, Vicent Mompó y el subdelegado del Gobierno en la provincia de Alicante, Manuel Pineda, entre otros.

El president de la Generalitat Valenciana, Juanfran Pérez Llorca, ha calificado Hogueras como "una de las fiestas más importantes de la Comunitat". Como alicantino, ha subrayado que las altas temperaturas "no son un impedimento" para disfrutar de la fiesta.

En cuanto a los diferentes actos de la fiesta, Llorca ha subrayado que "todo tiene su momento". Sin embargo, ha reconocido que "el ruido de la mascletà" es de sus actos favoritos en Hogueras.

"Las Hogueras se han convertido en uno de los focos de atracción para vecinos, para ciudadanos de la Comunitat, pero también para turistas. Y nosotros estamos muy orgullosos de ello", ha resaltado.

Somos una tierra hospitalaria, una tierra que tiene cosas muy bonitas y que estamos encantados de que tanta gente comparta con todos nosotros estos momentos de las fiestas. Estamos muy bien preparados en la Comunitat Valenciana para recibir a todo aquel que quiera venir a disfrutar de las fiestas", ha concluido.