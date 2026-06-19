Luis Barcala, candidato oficial del Partido Popular para la alcaldía de Alicante en 2027

Luis Barcala ya es el candidato oficial del Partido Popular para liderar sus listas en las elecciones municipales de 2027. Así lo confirma este viernes el secretario general de la formación, Miguel Tellado, en su visita a Alicante por las Hogueras.

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