La acusada de lanzar a sus perros desde un octavo adopta otro animal mientras espera el juicio: "Existe un riesgo"

La mujer detenida por matar a sus perros Max y Bimba al tirarlos por el balcón.

Concha, la mujer investigada por la muerte de sus perros Bimba y Max, dos yorkshire terrier lanzados desde un octavo piso en Alicante porque estaba "harta de sacarlos a pasear", habría adoptado un nuevo perro un año después del suceso para mejorar su salud mental.

La mujer se habría hecho con un bichón maltés, un perro de tamaño pequeño y de color blanco, algo que ha alarmado a las asociaciones animalistas que se personaron en la causa.

El procedimiento se encuentra en fase de instrucción para recabar más pruebas sobre lo que pasó el 23 de marzo de 2025 a las 13:00 horas en la calle Sol Naciente de Alicante, cuando dos viandantes oyeron unos ruidos extraños y, al momento, vieron caer desde una ventana del octavo piso a un perro y, momentos después, al segundo.

Mientras se practican estas diligencias, las tres asociaciones personadas recibieron información en relación con que la presunta autora e investigada tenía una nueva mascota.

La letrada de la asociación SOS Ayuda Animal, Alejandra Baño, del despacho Carlos Baño León Abogados, señala a este diario que, al recibir la información, estudiaron el caso y solicitaron al juzgado una medida cautelar consistente en la prohibición de tenencia, adquisición, posesión o convivencia con animales por parte de la investigada.

"Planteamos esta medida y el resto de asociaciones personadas en el procedimiento se adhirieron. Obviamente, el letrado de la defensa se opuso. Sin embargo, en el escrito de oposición por parte de la defensa se reconoció que efectivamente tenía una mascota nueva en su poder", comenta la abogada.

"Se le dio traslado al Ministerio Fiscal y nos dio la razón; dijo que sí respaldaba la medida solicitada porque entiende que hay indicios más que suficientes y dio el visto bueno", sostiene Baño.

Sin embargo, posteriormente el juez denegó la medida con "el único argumento de que había transcurrido un año y que en ese tiempo no había vuelto a cometer ningún delito contra los animales", explica.

"Como vimos que era un auto muy poco motivado, estamos a la espera tras presentar un recurso de reforma y subsidiario de apelación ante la Audiencia Provincial de Alicante", destaca la letrada.

Las asociaciones animalistas no entienden cómo se le permite la tenencia de un nuevo animal tras lo sucedido y sin ni siquiera haberse celebrado el juicio.

A pesar de que la ley no prohíbe tener animales cuando el caso se encuentra en fase de instrucción, cuando se trata de hechos de extrema gravedad, se pueden solicitar medidas cautelares provisionales durante la tramitación del procedimiento por entender que existe un riesgo.

"En este procedimiento, con lo que hay hasta ahora, hay indicios más que suficientes desde nuestro punto de vista y entendemos que existe un riesgo", apunta Baño.

La abogada indica que piden esta medida "para evitar que vuelva a pasar y para dar una protección a los animales igual que se le da a las personas. Aunque sea una persona investigada, si hay indicios que apuntan a que puede ser ella, lo lógico y sensato es establecer unas medidas de prevención y protección".

Por el momento no hay fecha para el juicio debido a que se está aportando documentación médica y psicológica por parte de la defensa y aún tiene que practicarse un informe del médico forense.

Con todo, la investigada, de salir condenada, podría no entrar en prisión. "El maltrato sí que castigan con prisión, pero en nuestro ordenamiento jurídico todas las penas inferiores a dos años no se ejecutan para ingresar en prisión. La ejecución de la pena se suspende, pero eso no significa que te quedes libre. Si te condenan, por ejemplo, a un año y ocho meses de prisión y vuelves a hacer algo contra otro animal, ya estás incumpliendo y entrarías a cumplir la condena", indica Baño.