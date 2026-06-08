La ciudad de España con un salón azul digno de Disney: es un palacio barroco del siglo XVIII que celebra muchas bodas

Alicante se prepara para brillar bajo los focos de Hollywood. El gigante del entretenimiento Disney ha elegido la Comunitat Valenciana para rodar la nueva versión de acción real de su éxito animado Enredados. El rodaje, que arrancará aquí y se extenderá a otras provincias, contará con diversos emplazamientos en la provincia.

En este contexto, es natural que el Salón Azul del Ayuntamiento de Alicante se haya ofrecido al equipo que dirigirá Michael Gracey como uno de los escenarios ideales para dar vida a la historia de Rapunzel. Su estética palaciega y su historia lo convertían en un candidato perfecto para el universo que surgió del cuento de los hermanos Grimm en 1812.

El edificio que alberga este salón es un imponente palacio barroco del siglo XVIII. Las obras de construcción se extendieron desde 1699 hasta 1780. Y de ellas salió una impresionante fachada principal de 49 metros de longitud, flanqueada por dos torres en los extremos, las que están ahora mismo pendientes de restauración, y rematada con una elegante balaustrada.

Un detalle curioso del edificio y que más atrae a los miles de visitantes que pasan al año por su entrada es la presencia de la cota cero en el pilar de la escalera principal. Este es el punto de referencia utilizado para medir la altitud sobre el nivel del mar de todos los lugares de España.

El interior del palacio es igualmente espectacular y ahí es donde brilla el Salón Azul. Este espacio histórico toma su nombre de las telas con las que están forradas sus paredes de un color celeste.

La prueba de lo especial que es es que sirvió como Cámara Real para la reina Isabel II durante su visita en 1858, en la que inauguró la conexión ferroviaria con Madrid. Además, cuenta con una pequeña capilla lateral presidida por una Inmaculada del pintor Lucas Espinós.

Para los ciudadanos de Alicante, el Salón Azul es mucho más que un monumento histórico. Es un lugar emblemático y cargado de simbolismo, ya que es el espacio donde se celebran habitualmente los matrimonios civiles de la ciudad.

Cada sábado, el salón se llena de parejas que eligen este entorno palaciego para formalizar su unión. La importancia de este acto es tal que el Ayuntamiento permite que los contrayentes soliciten que cualquier miembro de la corporación municipal oficie el enlace en este marco incomparable.

Con la llegada del rodaje de Disney a los estudios de Ciudad de la Luz, en la que vendrán los jóvenes Teagan Croft y Milo Manheim con los veteranos Diego Luna y Kathryn Hahn, queda por ver si el equipo de Disney elige este palacio barroco para recrearlo y mostrar su esplendor al mundo mientras sigue siendo el escenario de los momentos más importantes de los alicantinos.