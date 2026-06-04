David Olivares rompe el silencio sobre las Hogueras de Alicante: "Recibimos la mitad de dinero que hace 20 años"

Las Hogueras de 2026 se perfilan como unas de las más complejas a nivel organizativo de la historia reciente. Según explica David Olivares, presidente de la Federació de Fogueres, esta dificultad no reside en la celebración en sí, sino en los desafíos previos. "Van a ser las hogueras más complicadas en los preparativos, pero no van a ser las más complicadas en los días centrales", afirma con rotundidad.

Con el mes grande de la fiesta en marcha, Olivares valora a EL ESPAÑOL que la clave de este ejercicio ha sido la cohesión interna frente a las dificultades administrativas. "Nos hemos dado cuenta de que unidos somos más fuertes y esto nos va a reforzar en la preparación", señala, destacando que esta unión ha servido para despertar a la administración local sobre las necesidades reales de las comisiones.

Uno de los puntos más críticos que denuncia el presidente es la drástica caída de la financiación pública directa en las últimas dos décadas. Olivares pone cifras sobre la mesa para ilustrar la gravedad de la situación: "En el 2005 la Federación de Hogueras directamente recibía 900 y pico mil euros. En la actualidad, en el 2026, la Federación recibe 420.000, justo la mitad, 26 años después".

Esta merma en los ingresos ha obligado a las comisiones de hogueras y barracas a buscar alternativas de subsistencia. "Las comisiones se reinventan, hacen actos para poder tener financiación: venta de macetas de Navidad, día del árbol, etcétera", explica Olivares. Esta necesidad de fondos es lo que ha impulsado a muchas entidades a ofrecer servicios de hostelería, generando cierta tensión con el sector empresarial.

Respecto a la polémica con los hosteleros por los racons y barracas, Olivares se muestra conciliador pero firme. "Yo creo que ese problema no es un problema; hay cabida para todos", asegura, argumentando que durante los días de fiesta la demanda supera con creces la oferta de la ciudad: "Faltan sitios para poder consumir. Están todos llenos".

El presidente también ha puesto el foco en la desigualdad de apoyos entre los pequeños comercios y las grandes superficies. "Hoy en día colabora más el pequeño comercio con los barrios que la gran empresa", lamenta Olivares. Menciona casos específicos de compañías que, a pesar de estar cerca de los monumentos, no se involucran: "Hemos intentado acercarnos, pero su política de empresa no es así".

En cuanto al papel de otras administraciones, Olivares valora positivamente la aportación de la Generalitat Valenciana, destacando que desde hace tres años realiza una de las contribuciones más importantes al "elevar la música al inicio de la fiesta" con la financiación de 22 bandas. También resalta la colaboración con la Diputación de Alicante, que facilita las convivencias y líneas de subvención para las comisiones.

A pesar de los retos y los momentos de desgaste, el presidente mira con optimismo hacia el futuro y el horizonte del centenario de la Federación en 2028. "Los problemas me dan mucha más fuerza para continuar. Me gusta solucionar problemas, que para eso estoy aquí, no solamente para irme de fiesta", concluye Olivares, reafirmando su compromiso con la evolución de la celebración de Sant Joan.