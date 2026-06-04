Cristian, uno de los vecinos que tiene que dejar su casa en un terreno rústico de Alicante: "Mi hija y yo no tenemos otro sitio"

Cristian Cárdenas es el rostro de la crisis de la vivienda que atraviesa Alicante y uno de los cientos de afectados que tienen que demoler o abandonar sus viviendas construidas sobre terrenos rústicos de la ciudad.

El residente de El Moralet se encuentra en una situación de vulnerabilidad habitacional tras adquirir un terreno rústico para vivir en una casa móvil el año pasado junto a su hija menor y verse ahora obligado a abandonarla por requerimiento de la Agencia Valenciana de Protección del Territorio (AVPT), organismo que ha comenzado una campaña para acabar con los asentamientos ilegales en las partidas rurales de Alicante.

Cárdenas asegura que cuando adquirió la parcela desconocía las limitaciones urbanísticas que afectaban al terreno e indica que "si hubiera sabido realmente cómo funcionaba la normativa, nunca me habría metido en esta situación. Mucha gente compró pensando que no habría problemas porque llevaban décadas construyéndose viviendas en la zona sin que pasara nada".

El afectado recurrió a esta opción debido a los exigentes requisitos del mercado inmobiliario, que no podía cumplir como trabajador autónomo en una ciudad cada vez más tensionada y con los precios batiendo todos los récords.

"Soy autónomo y vivo con mi hija; es nuestro domicilio habitual, no tenemos otro sitio donde vivir. Mi vivienda es una mobile home, pero la adapté un poco a la medida de nuestras necesidades. Lo que pasa aquí es que para acceder a un alquiler a través de las inmobiliarias te piden una serie de requisitos; como no los cumplo y, ante la necesidad de no tener dónde vivir, tuve que buscar soluciones, más aún cuando tengo dos hijos, un niño y una niña", explica momentos antes de protestar frente al Ayuntamiento de Alicante junto a un centenar de afectados convocados por la Asociación de Vecinos de Alicante.

El hombre denuncia que ni siquiera ha podido empadronarse en su vivienda pese a haber presentado toda la documentación requerida. "Hice la solicitud por internet, tengo el justificante y el registro de entrada, pero ni siquiera aparece en el sistema. Mi hija estudia en el colegio Costa Blanca (Sant Joan d'Alacant) y cada día tenemos que hacer un desplazamiento muy largo", explica.

El vecino asegura que también trasladó su situación a los Servicios Sociales municipales para demostrar que su situación es "insostenible". "Les expliqué que no tenemos capacidad para acceder a otra vivienda", afirma.

"La presión de la administración supone un golpe psicológico muy duro. Has trabajado durante años para tener un hogar propio y vives con el miedo de salir de casa y que cualquier día ya no esté. No puedes dormir tranquilo porque no sabes qué va a pasar", lamenta.

En la manifestación, los afectados afearon al Ayuntamiento y a la AVPT que hayan impuesto multas severas y hayan iniciado procesos administrativos y penales por construcciones en suelo rústico que antes eran toleradas. Asimismo, señalan una "doble vara de medir institucional", pues mientras se persiguen sus hogares, se tramitan proyectos millonarios de ocio en terrenos con la misma protección, aseguran desde la asociación, en referencia a El Plantío.

Suelo inundable

Por su parte, desde el consistorio afirman que han mantenido recientemente una reunión con todas las asociaciones de vecinos de las partidas rurales para explicarles el planteamiento urbanístico que recoge el Plan General Estructural para el diseminado, incluidas las actuaciones previstas para regular las construcciones en suelo rústico no urbanizable.

"Hay que distinguir entre los asentamientos en suelo no urbanizable consolidados y los no consolidados. Los consolidados son aquellos construidos de forma irregular en suelo no urbanizable, pero en los que no se puede exigir la restauración de la legalidad urbanística porque ha prescrito. Los no consolidados son aquellos en los que sí se puede exigir la restauración de la legalidad urbanística", indican a este diario fuentes municipales.

"En los asentamientos no consolidados en suelo no urbanizable, el Ayuntamiento de Alicante trabaja en colaboración con la Agencia Valenciana de Protección del Territorio y el Seprona para restablecer la legalidad urbanística, es decir, para desmantelar los asentamientos, priorizando las actuaciones contra aquellos ubicados en suelo inundable", añaden.

Y es que parte de estos asentamientos se encuentran en ramblas y zonas potencialmente inundables, donde se han reforzado los controles para evitar otra desgracia como la dana de Valencia. Sin embargo, algunos vecinos afectados consideran que esto es "una excusa" y creen que supone un agravio comparativo que para unas viviendas se apliquen órdenes de derribo mientras que, a tan solo unos metros, hay chalés a los que no les afecta la restricción por haber prescrito.