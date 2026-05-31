Puntapiedra enciende la temporada estival con música, gastronomía y fiestas únicas hasta la madrugada

Puntapiedra ya tiene fecha para dar el pistoletazo de salida a su nueva temporada. El próximo 6 de junio, el espacio alicantino celebrará su tercer aniversario con una gran fiesta concebida como una declaración de intenciones: abrir el verano con una experiencia completa en la que se mezclan ocio, gastronomía, música y espectáculo.

La jornada arrancará al mediodía en Paraíso, el nuevo restaurante del complejo, donde se ofrecerán reservas para comer y una propuesta mediterránea pensada para compartir. A partir de ahí, el ambiente irá creciendo con el paso de las horas, acompañando una tarde de drinks, música al aire libre y un formato de ocio que busca prolongarse sin interrupciones hasta bien entrada la noche.

El momento central llegará con la cena cóctel y la posterior fiesta, que contará con performances, fuegos artificiales, artistas invitados y una escenografía de inspiración étnica. La organización plantea una celebración con diferentes ambientes, barras temáticas, zonas VIP y mesas para grupos, en una puesta en escena diseñada para que cada fase de la noche tenga su propio ritmo sin perder continuidad. Las entradas ya están a la venta.

El tardeo en Puntapiedra, una de las citas más exclusivas de Alicante. Puntapiedra

Luces, espectáculo en vivo y energía volverán a brillar en la noche alicantina con ese punto canalla que forma parte de la personalidad de Puntapiedra. La celebración contará también con zonas VIP, mesas para grupos, diferentes barras, espacios diferenciados y una propuesta de coctelería y bebidas pensada para acompañar una noche completa.

La oferta gastronómica también ocupará un lugar destacado. La cena cóctel incluirá una selección de bocados pensados para compartir y seguir la velada sin romper el clima festivo. Entre las propuestas figuran quesos y embutidos alicantinos, ostras, causa limeña con tartar de atún rojo, grissini con panceta ibérica, ensaladilla de merluza con huevas de ikura, brioche de cochinita pibil, brocheta de solomillo con uvas y salsa PX o pulpo con patata de río.

En paralelo, la barra acompañará la noche con vinos, cava, cerveza, refrescos y otras opciones pensadas para una celebración de larga duración. El objetivo es claro: convertir la cita en una experiencia continua en la que la comida, la bebida y la música formen parte de un mismo relato festivo.

El cartel musical refuerza esa idea. La noche contará con JP Candela, DJ de trayectoria internacional asociado a sonidos como el melodic house, el afro house y el tech house; Sita Cabrera, llegada desde Ibiza con una propuesta enérgica y de espíritu isleño; y Catu, residente del espacio, con una sesión orientada al house y el dance en clave más nocturna.

La excelencia gastronómica es parte inseparable de Puntapiedra. Puntapiedra

Todo el verano

Más allá de esta fecha inaugural, Puntapiedra afronta el verano con una programación que se extenderá hasta finales de septiembre. La hoja de ruta incluye fiestas temáticas, nuevos conceptos de ocio, artistas nacionales e internacionales y propuestas pensadas para distintos momentos de la semana, con la intención de consolidar el espacio como uno de los grandes puntos de encuentro del ocio al aire libre en Alicante.

Por tercer año consecutivo, Puntapiedra ha organizado un verano repleto de fiestas únicas. Puntapiedra

Con este tercer aniversario, Puntapiedra no solo celebra lo conseguido en sus tres primeros años, sino que también lanza un mensaje claro sobre el tipo de temporada que quiere construir: una mezcla de tardeo, gastronomía, música y experiencias compartidas que aspira a convertir cada cita en una noche memorable. El verano, en su caso, empezará el 6 de junio.