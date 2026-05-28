Alicante anuncia que rescatará el centro de día de Plaza América entre reproches de "inutilidad" por su cierre

El Pleno del Ayuntamiento de Alicante ha aprobado este jueves por unanimidad una iniciativa para buscar una alternativa de atención diurna para los mayores afectados por el cierre del centro de la plaza América. Pese al consenso en el voto, la sesión ha estado marcada por la extrema dureza de la oposición ante la gestión del equipo de Gobierno.

Rafa Mas, portavoz de Compromís, se muestra satisfecho por la aprobación de la propuesta, subrayando que es un paso necesario para cumplir la normativa. "Hemos presentado la reapertura del centro de día de Plaza América y ha salido a favor por parte de todos los partidos políticos", cuenta a EL ESPAÑOL en declaraciones posteriores a la sesión.

Sin embargo, durante el debate, Mas ha lanzado críticas muy severas contra el alcalde y su equipo. El portavoz de la coalición valencianista ha recordado que se cerró el único centro público de la ciudad sin ofrecer una alternativa previa.

"Echaron a la basura un proyecto de 5 millones para construir un centro integral y cierran el centro de día destrozando vidas", ha denunciado Mas en el salón de plenos. Además, ha acusado a la concejala del área, Begoña León, de mentir de forma reiterada sobre los plazos de reapertura mientras "las personas están esperando una alternativa".

Por parte de Vox, fuentes del partido han coincidido en la necesidad de reactivar el servicio, aunque han señalado a las políticas de la etapa anterior como origen del problema. Desde la formación critican que el cierre se debió a una normativa "impuesta durante la época del Botànic que convirtió en inviables muchos servicios".

No obstante, las fuentes de Vox no han ahorrado críticas hacia el actual equipo de Gobierno por su lentitud. "Gobernar no consiste en lamentarse durante meses; después de nueve meses cerrados, los mayores tienen derecho a preguntarse qué se ha hecho", han manifestado desde el grupo municipal a este medio.

Para la formación, el retraso es injustificable para las familias afectadas. "Vox hoy va a votar sí a esta declaración institucional por responsabilidad con nuestros vecinos", han confirmado. Y de ahí que exijan que se deje de utilizar la "herencia recibida" como excusa para la inacción.

El debate ha contado con testimonios humanos que han conmovido a la corporación, como el de Josefa, una usuaria del centro que ha relatado su soledad actual: "Me acuesto y me levanto hablando con la televisión; eso no es vida".

Finalmente, el acuerdo obliga al Ayuntamiento a habilitar, en coordinación con la Generalitat, una alternativa de atención en un plazo máximo de tres meses. Compromís ha insistido en que "esta es la ciudad verdadera, no la del coche oficial, sino la de gente sufriendo por el abandono de los servicios públicos" y Vox ha reconocido la tensión existente en la calle y la importancia de atender estas demandas vecinales de forma urgente.